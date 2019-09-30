Столтенберг: НАТО теряет технологическое превосходство над Россией

Североатлантический альянс взволнован растущей технологической конкуренцией с Россией и Китаем. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Генсек альянса отметил: НАТО встревожено тем, что теряет свое технологическое превосходство над Российской Федерацией и КНР.

Согласно Столтенбергу, в течение последних 70 лет альянс пытался достичь технологического превосходства над потенциальным противником: на текущий день в качестве таковых рассматриваются Россия и Китай. Говоря об этом, военный чиновник отметил, что "времена меняются" и НАТО нужно удвоить усилия, чтобы сохранить паритет и не оказаться в позиции отстающих.

В ряду последних российских достижений Йенс Столтенберг упомянул автономный интернет, модернизация вооруженных сил и развитие гиперзвукового оружия. Кроме того, он напомнил о развитии сетей 5G в Китае, а также о достижениях КНДР и Ирана: последние, по словам генсека НАТО, активно используют БПЛА, кибер- и ракетные технологии для давления на соседние государства и угрозы.

Будущее Североатлантического альянса зависит от способности разрабатывать и внедрять новые технологии

- генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявлял, что Россия не рассматривается НАТО в качестве противника.