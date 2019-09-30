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30.09.2019
ТАСС

Рогозин будет ежемесячно инспектировать стройку второй очереди космодрома Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС,архив

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует каждый месяц посещать с проверками космодром Восточный. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.

"После Байконура вылетел на Восточный. Проинспектировал стройку. Планирую бывать здесь ежемесячно", - отметил Рогозин.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее на Восточном были построены объекты первой очереди - старт под ракеты серии "Союз-2" и соответствующая инфраструктура. С апреля 2016 года с первого старта выполнено пять запусков "Союзов".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Ангара
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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