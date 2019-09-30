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30.09.2019
Военное обозрение

Западный эксперт раскрыл способность ПУ МК-41 США наносить удары ракетами

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На Западе признали, что размещенные США на территории Румынии пусковые установки МК-41 легко переделываются под наступательные задачи. Об этом на слушаниях в Европарламенте заявил приглашенный эксперт.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на слушаниях в Европарламенте, посвященных ситуации после распада ДРСМД, эксперт по нераспространению Брюно Лете заявил, что расположенные в Румынии пусковые установки противоракет системы ПРО легко переделываются для выполнения наступательных функций.

США также хотят ответить на развертывание Россией ракет в Европе, но ДРСМД не позволял им этого сделать. И теперь, когда договора нет, у США намного больше вариантов. Возьмем, например, установки МК-41 в Румынии: сейчас они исключительно оборонительные, но системы могут быть легко переделаны для наступательных целей

- заявил он, добавив, что США намерены развернуть ракеты средней дальности, чтобы защитить своих союзников в Азии от Китая и КНДР.

Ранее сообщалось, что уже через две недели после выхода из ДРСМД, США провели испытания новой ракеты из наземной установки, аналогичной размещенным в Румынии пусковым установкам МК-41. При этом в США отвергли обвинения России, заявив, что испытания проводились с совсем другой установкой, а МК-41 имеют сугубо оборонительные функции.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил странам-членам НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности вместо прекратившего действия ДРСМД. Однако в НАТО отвергли данное предложение, обвинив Россию в развертывании наземных установок ракетных комплексов SSC-8 на российской территории.

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