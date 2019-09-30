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30.09.2019
ТАСС

Первый запуск "Ангары" с Восточного запланирован на конец лета 2023 года

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

План завершения стройки - конец 2022 года, отметил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый запуск "Ангары" с Восточного должен состоятся в конце лета 2023 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки на дальневосточный космодром.

"План завершения стройки - конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты "Ангара", - сказал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что будет посещать Восточный с инспекциями ежемесячно. Также он поставил задачу строителям обеспечить опережение графика строительства второй очереди космодрома на два месяца.

Ранее начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков сообщал, что первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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