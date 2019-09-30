Не качеством, так количеством – новые "Патриоты" ждут отправки на Ближний Восток

Соединённые Штаты направят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и около 200 военных, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Соответствующее сообщение распространено Министерством обороны США.

Как подчеркнули в американском военном ведомстве, решение принято после атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в крупнейшей арабской монархии. Представитель Пентагона отметил, что данная мера принята по просьбе саудовских властей. В Минобороны США также добавили, что направят в королевство четыре радара Sentinel.

Развёртывание дополнительных сил укрепит безопасность как самой Саудовской Аравии, так и дислоцированных в регионе подразделений ВС США, выразили уверенность в Пентагоне.

Ранее министр обороны США Марк Эспер допустил переброску в королевство и противоракетного комплекса THAAD.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в беседе с американским телеканалом Fox News высмеял американские системы противоракетной обороны, которые не отразили ракетную атаку на Саудовскую Аравию, ровно как и разведку США, ничего не знавшую о готовящемся нападении и о "широких военных возможностях" йеменского шиитского повстанческого движения "Ансар Алла".