Войти
30.09.2019
Российская газета

Партнеры США выстроились в очередь за С-400

499
0
0
Источник изображения: rg.ru

Фонд в защиту демокрастии (Foundation for Defense of Democracies - FDD) со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал любопытную инфографику об усилиях военных партнеров США в приобретении российских зенитных систем С-400 "Триумф".

Четыре крупнейших азиатских партнера США по военно-техническому сотрудничеству: Индия, Катар, Саудовская Аравия и Турция, - достигли различных успехов в деле приобретения российских комплексов ПВО. Лидирует Турция. Интерес к российскому оружию Анкара проявила еще в 2009 году, семь лет спустя официальные лица в Москве и Анкаре заявили о прогрессе в военно-техническом сотрудничестве. Летом 2017 года Турция согласилась заплатить России 2,5 миллиарда долларов за "Триумфы", договор о поставках был подписан в декабре. В 2018 году началось производство техники, летом 2019-го самолеты ВКС России доставили заказанные "Триумфы" на авиабазу под Анкарой. В ответ на покупку российского оружия США исключили Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35, обещаны и другие санкции.

Индия начала переговоры о приобретении С-400 в 2015 году. Через год стали известны количество и цена: пять полков за 5.5 миллиарда долларов. Летом 2018 года о покупке "Триумфов" объявили, как о решенном деле, формальный договор был подписан в октябре. В сентябре 2019-го в правительстве РФ сообщили о получении аванса от Дели за зенитные системы.

В августе 2017 года министр обороны Катара рассказал об интересе его страны к мощным системам ПВО - в том числе российским С-400. Год спустя российские СМИ объявили о том, что переговоры "продвинулись вперед". В 2019-м МИД Катара подтвердил, что диалог по теме продолжается и российское внешнеполитическое ведомство рассмотрит предложения эмирата, "когда они последуют".

В октябре 2017 года пресса Саудовской Аравии сообщила о договоренности на покупку российских "Триумфов", достигнутой во время визита короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву. Через несколько месяцев посол королевства в России сообщил журналистам, что обе стороны уточняют последние детали сделки. По состоянию на февраль 2019 года переговоры продолжаются, но условия сделки остаются крайне сложными.

Совместная эксплуатация российских зенитных систем С-400 и американских истребителей F-35 ставит под угрозу безопасность США и их союзников. Россия пытается продать "Триумфы", чтобы разделить Соединенные Штаты и их военно-техническим партнеров, резюмирует FDD.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Катар
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
24.06.2019
National Interest назвал С-400 инструментом гибридной войны против США
14.05.2019
F-35: пшик молнии
18.04.2019
Су-57 получил разрешение на экспорт
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?