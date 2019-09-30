Войти
30.09.2019
Lenta.ru

Китай впервые показал пуск ядерной DF-17

442
0
0

Видео: Чингис Дамбиев / YouTube

Китай впервые показал пуск собственной высотной сверхзвуковой крылатой ракеты большой дальности, пишет в LiveJournal блог dambiev.

Согласно "Российской газете", на выложенном на YouTube ролике демонстрируется старт "баллистической ракеты DF-17, способной нести гиперзвуковую боеголовку". Издание пишет, что дальность оружия оценивается в 1 800 — 2 500 километров.

В сентябре "Звезда" сообщила, что китайская ракета средней дальности DF-21D способна за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты, прибрежные корабли, крейсеры и авианосцы.

В январе Global Times со ссылкой на сообщение CCTV (China Global Television Network) сообщило, что DF-41, "таинственная и самая совершенная" китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-й годовщине основания республики.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
DF-41
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
08.08.2019
Размещение ракет в Азии: чем Китай может ответить США
01.07.2019
Гиперзвуковой кулак Поднебесной
04.01.2019
Америка сама загоняет себя в ловушку
12.11.2018
Ядерный привет
19.09.2016
Китай надежно прикрыт стратегическим щитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?