Китай впервые показал пуск ядерной DF-17

Видео: Чингис Дамбиев / YouTube

Китай впервые показал пуск собственной высотной сверхзвуковой крылатой ракеты большой дальности, пишет в LiveJournal блог dambiev.

Согласно "Российской газете", на выложенном на YouTube ролике демонстрируется старт "баллистической ракеты DF-17, способной нести гиперзвуковую боеголовку". Издание пишет, что дальность оружия оценивается в 1 800 — 2 500 километров.

В сентябре "Звезда" сообщила, что китайская ракета средней дальности DF-21D способна за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана американские фрегаты, прибрежные корабли, крейсеры и авианосцы.

В январе Global Times со ссылкой на сообщение CCTV (China Global Television Network) сообщило, что DF-41, "таинственная и самая совершенная" китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-й годовщине основания республики.