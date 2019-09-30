День (Украина): проверка на НАТО

"Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут... Мы хотим, нас не берут. Мы теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут". Эти слова, сказанные народным депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук в интервью телеканалу "112", облетели все украинские СМИ. Люди возмущаются так, как будто случилось что-то неожиданное, пишет автор, придерживающийся антироссийской риторики.

Как будто современное воплощение Бандеры - народный герой, на которого равняются все патриотичные ребята, при всем народе согласился пожать руку Путину - "чтобы не было войны". Но в действительности это просто представитель партии власти выразила то, что мы слышали от пророссийских спикеров много лет. О многовекторности, о внеблоковом статусе, "договориться посередине" - все эти антинациональные глупости. Позже Верещук заметила, что она просто хотела, чтоб мы с вами были "реалистами по отношению к НАТО". Мол, ее слова неверно интерпретировали.

"Главный посыл, за который меня критикуют, - это то, что я сказала: к сожалению, НАТО будет оглядываться на Россию. Потому, что они это сделали в 2008 году. И сейчас они работают с Россией и по Ирану, и по Венесуэле, Сирии, Афганистану, по многим другим точкам. И потому отрицать то, что Россия, к сожалению, влияет на решение НАТО, - не придется. И, чтобы они не смотрели на Россию, принимая решения по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО. Вот в чем суть. Разве это не правда?" - спросила она.

Конечно, нет. Во-первых, это Украина в лице премьер-министра Януковича, а затем и премьер-министра Юлии Тимошенко отказалась от получения ПДЧ. Несвоевременно. А во-вторых, в интервью "112 каналу" фраза, сказанная Верещук, звучала так: "И я далека от мысли, что Российская Федерация хотя бы когда-то нам позволит (если можно использовать слово "позволит к суверенному и независимому государству) вступить в НАТО". Больше похоже на то, что Россия запрещает Украине. И дальше: "Я всегда предлагала и была сторонником, например, Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО", - рассказала Верещук.

И не важно, что после захвата Крыма в 2014 году Финляндия разместила на своей территории истребители альянса, открыла европейский центр по противодействию гибридной агрессии и начала внутреннюю дискуссию относительно вступления страны в НАТО. Президент страны Сауле Ниинистё даже обратился с призывом к альянсу сохранять за Финляндией право на вступление, ведь все больше финнов поддерживают эту идею. К чему тут НАТО, Финляндия, которая как раз начала курс на сближение с НАТО? Больше похоже, что "реализм по-зеленому" - это призыв к украинцам не нарушать прямых запретов Кремля. Тезис о том, что меркантильный Запад "сливает" Украину, что мировой политикой правит желание как можно скорее замириться с Россией и начать делить кровавые нефтедоллары, не новый. Именно на это рассчитывал Кремль, начиная агрессию против Украины и аннексируя ее территории. Но зачем помогать агрессору? Зачем прекращать стремление и отказываться от сопротивления?

Двигаться ко вступлению в НАТО и просто приближаться к натовским стандартам - это совершенно разные внешнеполитические задачи. Запад, конечно, любит деньги. Но еще он не может собственноручно разрушить систему мирового права. Пока жертва упирается, пока против агрессора идут иски об ответственности за оккупацию, за убийства, за потери, за вмешательство во внутреннюю политику суверенного государства - до тех пор ни один толстосум не может сделать вид, что Россия - не страна-вор.

Именно от Украины, ее готовности к борьбе за свои интересы зависит, сможет ли Путин добиться поставленных целей и превратить Украину в сателлита наподобие Белоруссии Вместо этого видим, что "моновласть" [Зеленского] набирает темп и все более открыто идет на удовлетворение прихотей Кремля. Большинство спикеров, которые комментируют слова Верещук, говорят, что Запад не хочет Украины. Но нужно концентрироваться на том, что хочет новая украинская власть. Что было сделано, как отреагировали наши западные партнеры и что еще нужно было сделать, чтобы достичь поставленных целей?

На фоне растерянности патриотеского сообщества наблюдаются системные и на удивление продуманные процессы. Де-факто прощение соратников Януковича, уголовные дела против организаторов Майдана, одностороннее отведение украинских войск и обещания распространить эту практику на всю линию разграничения. Отовсюду поступают сообщения о сворачивании военных программ по перевооружению армии. Тот же отказ от реформы СБУ, демонтажа знаменитого участка "К" (что является как раз требованием для усиления сотрудничества с НАТО) свидетельствует о намерениях украинской власти относительно НАТО лучше, чем все речи и оправдания "зелено-депутатов". Все это признаки реализации российской повестки дня в украинской внешней и внутренней политике.

Слова, что "НАТО несвоевременно", можно было бы воспринять за личное мнение председателя подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирины Верещук. Но на декабрьском саммите НАТО в Лондоне не будет рассматриваться заявка Украины на получение ПДЧ (план действий по членству в НАТО - прим. ред.). Потому что наша страна сама снизила планку. И это несмотря на то, что в феврале 2019 года Верховная рада проголосовала за изменения к конституции и призвала начать работу по предоставлению Украине Плана действий.

Те, кому не по нраву действия и заявления сегодняшней власти, должны объединяться, создавать аналитические центры, прислушиваться к профессионалам и вместе подталкивать руководство страны к прогосударственническим шагам. Сегодня уже недостаточно просто эмоционально реагировать в духе "зрадо-перемоги" (предательства-победы - прим. ред.). Но и действовать без глубокого понимания ситуации, как призывают горячие головы, тоже рано. Сознательная часть общества должна, наконец, начать создавать структуры, нарабатывать политический капитал, привлекать на свою сторону дезориентированные слои населения. Украинцы должны начать создавать свою элиту. Интеллектуальную, политическую, моральную, дипломатическую. Потому что без национальной элиты нет нации, нет национальной политики и четко артикулированных национальных интересов. Суть не в том, реалистична или досягаема сейчас перспектива получить План действий относительно членства Украины в НАТО.

Суть в том, чтобы не прекращать действиями доказывать свое стремление стать членом альянса, победить агрессора, забить последний гвоздь в гроб антиукраинской имперской идеи, в которой малороссийство - всего лишь способ не дразнить кремлевского хозяина. В действительности неожиданностью являются не реваншистские заявления власти. Странной является истерическая реакция, которую демонстрируют люди, прошедшие через Майдан, через войну. Друзья! Если ваши наихудшие опасения начинают осуществляться - это не повод для паники или депрессии. Кто, как не вы, знает, что глобальная опасность консолидирует лучших, побуждает к борьбе. Но для этого нужно опираться на общие ценности и инситуциализировать, наконец, тех, кому мало просто быть "реалистами", кто не готов пересидеть сложные времена подальше от судьбы своей родины.

Лариса Волошина