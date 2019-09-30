В Токио отмечают возросшую военную активность России

Вооруженные силы России повысили свою активность в ряде регионов мира, включая Ближний Восток, Дальний Восток, Арктику и побережье США. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии, опубликованном в пятницу.

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Японские военные обращают внимание на возросшую военную активность России не только в Европе , арктическом регионе и Ближнем Востоке, но и на Дальнем Востоке. Они призывают проследить за дальнейшими действиями российской армии, так как в последнее время значительно выросло число вылетов японских истребителей на "перехват российских самолетов". Особое внимание при этом необходимо обратить на острова Курильской гряды, где Россия разворачивает значительную военную группировку.

Что касается северных территорий, РФ объявила в прошлом году о размещении на островах Итуруп и Кунашир противокорабельных ракет, а также истребителей Су-35С. Таким образом, размещение РФ вооруженных сил на северных территориях, которые являются нашими исконными территориями, продолжается

- говорится в документе.

Также с японском военном ведомстве считают, что Россия продолжает модернизацию своих ядерных сил с целью достижения баланса с США. Таким образом, убеждены японцы, Россия компенсирует недостаток обычных вооружений. Так же заявляется о разработке новых ракет средней и меньшей дальности после выхода из договора ДРСМД.

Чтобы восполнить недостатки обычных вооружений, а также для того, чтобы установить ядерный баланс с США, Россия выделила в качестве приоритета модернизацию своих ядерных сил. (...) Россия продвигает вперед разработку новых вооружений, таких как комплексы "Авангард

- говорится в докладе.