ЧСЗ - "колыбель" авианесущих кораблей СССР - выставлен на торги на Украине

На Украине буквально на днях представители новой власти сделали смелые заявления о планируемом развертывании постройки корветов проекта 58250 типа "Владимир Великий". Однако в действительности дела обстоят не столь радужно: с "молотка" пойдет ПАО "Черноморский судостроительный завод" (ЧСЗ), на мощностях которого с 2011 года изготавливается головной корабль указанного типа.

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Соответствующее решение приняли судебные инстанции Николаевской области. Всё имущество обозначенного предприятия разбито на два лота – нежилые помещения и плавсредства. В первую категорию включены цеха №№ 45, 17, 16, 21 и складское хозяйство. В этот же лот определено оборудование, находящееся на территории указанных мощностей. Начальная цена данной собственности описывается суммой в 118 452 249 гривен (около 5 млн долларов).

Из плавсредств на продажу выставлены плавдок и плавцех 3 СМР 618 4 БМРТ 619. За них планируется выручить как минимум 32 116 789 гривен ($1,3 млн).

Процедура банкротства ЧСЗ была инициирована в 2017 году. Регистрация лиц, которые желают принять участие в торгах, завершается 27 сентября текущего года. В советские времена данное предприятие являлось "колыбелью" авианесущих кораблей ВМФ СССР. Однако в реалиях современной Украины оно стало лишним грузом для коллапсирующего ВПК.