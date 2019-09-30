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30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Аэромобильное приложение

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Источник изображения: Фото: mil.ru

На учениях "Центр-2019" стало известно предназначение тывинских горных стрелков

Завершились стратегические учения "Центр-2019", в которых, помимо России, активное участие приняли Китай, Узбекистан, Казахстан, Пакистан. А всего в учениях были задействованы подразделения из восьми государств.

Кульминацией маневров стал этап с боевой стрельбой. Он прошел сразу на двух полигонах – Донгуз (Оренбургская область) и Юрга (Кемеровская область).

По данным российского военного ведомства, в "Центре" были задействованы 128 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц техники и почти 6000 самолетов и вертолетов.

Учения стали важным этапом проверки обновленных вооруженных сил, на которых было отработано несколько серьезных задач. Речь идет о массированном применении беспилотных летательных аппаратов, управлении межвидовыми группировками в разных частях страны, а также за границей. И самое важное – состоялась проверка новой концепции аэромобильных и десантно-аэромобильных операций.

“ Менее чем за сутки части и подразделения бригады совершили марш и прибыли на территорию Казахстана ”

В отличие от маневров "Восток-2018" нынешние стратегические учения не так широко освещались в средствах массовой информации. К примеру, в прошлом году еще до начала самих маневров были озвучены сценарии основных этапов учений, а в случае с эпизодом на полигоне Цугол даже показаны схемы и озвучены привлекаемые к выполнению задачи части и соединения. Нынче Минобороны России провело только короткий традиционный брифинг для военных атташе и представителей СМИ. При этом было особо подчеркнуто, что "Центр-2019" носит сугубо оборонительный характер.

Согласно замыслу учений некое государство распространяет исламский терроризм, стремясь дестабилизировать ситуацию не только в России, но в дружественных ей государствах. При этом противник располагает современными высокотехнологичными вооруженными силами. В ходе учений Россия и страны-союзницы должны были нейтрализовать угрозу и нанести сеющему террор поражение.

Единый фронт

Хотя учения и носили название "Центр", они развернулись сразу в нескольких регионах. Помимо Сибири и Урала, этапы стратегических манеров прошли на Кавказе, под Астраханью и на Каспии. Действовали войска и за пределами России, в частности на территории Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В маневрах активное участие принимали различные части и подразделения резерва, а также территориальной обороны. В частности, в Новосибирске был развернут автомобильный батальон, сформированный из гражданских водителей муниципальных рейсовых автобусов. Машины были доработаны под перевозку раненых в госпитали.

Незадолго до начала "Центра" отдельные учения провели органы материально-технического обеспечения российских Вооруженных Сил. "Тыловые" тренинги также прошли сразу в нескольких регионах России. Части и соединения МТО учились обеспечивать жизнедеятельность нескольких группировок, действующих в разных регионах страны, на значительном удалении друг от друга.

Если сравнивать прошлогодний "Восток" и нынешний "Центр", различия сразу бросаются в глаза. Те учения можно назвать "монолитными". Почти все этапы проходили на востоке России, на полигонах от Забайкалья до Владивостока. А нынешние маневры правильнее обозначить как "мозаичные". Войска действовали на полигонах, разбросанных на большом расстоянии друг от друга. Однако при этом на каждом была создана полноценная межвидовая или разнородная группировка сил и средств. Такая организация маневров не случайна. На прошлогодних учениях Минобороны училось создавать, формировать, управлять, а также организовывать материально-техническое обеспечение межвидовой группировки на одном театре военных действий. Тогда в ее состав вошло сразу несколько общевойсковых армий.

Фото: yandex.uz

В нынешнем году военные серьезно усложнили себе задачу. Теперь были сформированы уже три межвидовые группировки. Одна, созданная скорее всего на базе 2-й общевойсковой армии, действовала на Урале. Вторая на основе 41-й общевойсковой армии была развернута в Сибири. А третья выполняла учебно-боевые задачи в Дагестане и на Каспии. Вероятно, ее основой стала Каспийская военная флотилия.

Помимо трех межвидовых, Минобороны развернуло три разнородные группировки на базе дивизий-бригад. Они действовали за пределами границ РФ. Концепция межвидовых и разнородных группировок сил и средств была разработана еще в 2014 году, но сейчас впервые военные попытались управлять сразу несколькими группировками, разнесенными на расстояния в сотни, а то и тысячи километров. Пока непонятно, насколько удачно прошел эксперимент. Но в любом случае хорошо, что такая попытка предпринята.

Особо следует отметить действия 55-й горной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Тыве. Долгое время выбор места ее размещения был не совсем понятен. Алтай и Саяны не представляют собой зону возможного возникновения конфликта. Маловероятно и вторжение противника с этой стороны.

Но учения показали истинную задачу тывинских горных стрелков. Менее чем за сутки части и подразделения бригады совершили марш и прибыли на территорию Казахстана. Так что 55-я омсбр (горная) – резерв на случай негативного развития ситуация в бывших советских среднеазиатских республиках.

Воздушный десант

В ходе прошлогодних маневров некой сенсацией стало применение аэромобильных частей и подразделений ВДВ. Эксперимент проводился на базе 31-й десантно-штурмовой бригады. На новый аэромобильный штат был переведен один из батальонов, а также часть артиллерии. Аэромобильники перемещаются по полю боя на квадроциклах и автомобилях-пикапах, доставляемых к месту транспортными вертолетами. Аэромобильные артиллерийские подразделения получили на вооружение 122-мм пушки Д-30. В бою их перевозят не только на автомобилях, но и на подвеске вертолетов. Также в состав одшбр вошли несколько эскадрилий (на Ми-8АМТШ и Ми-35М) плюс отряд сверхтяжелых Ми-26.

В прошлом году на полигоне Цугол новый батальон прошел проверку. Тогда аэромобильники захватили важный объект в оперативном тылу вероятного противника. Нынче перед ними стояла более сложная задача. На полигоне Донгуз впервые отрабатывалась концепция десантно-аэромобильной операции. Официально Минобороны не озвучивало ее задачи, но можно предположить, что речь идет об одновременном ударе по тактическим, оперативно-тактическим и оперативным тылам противника силами соединений и частей ВДВ. Во взаимодействии с общевойсковыми дивизиями и бригадами это должно привести к быстрому разгрому вражеской группировки.

Помимо аэромобильников, на Донгузе парашютным способом высаживался целый полк. Задачей подразделений, как и на Цуголе, стал захват важных участков обороны вероятного противника. Аэромобильники обеспечили успешные действия общевойсковых батальонов. С воздуха их поддерживали вертолеты Ми-35М и Ми-8АМТШ.

Высадка целого парашютно-десантного полка стала одной из самых масштабных за время существования Вооруженных Сил России. Военнослужащие 217-го полка захватили аэродром противника, а также ликвидировали несколько важных объектов в его тылу. К сожалению, высадку десанта омрачили технические неисправности новых парашютных систем – из-за нештатного срабатывания парашютов были уничтожены две боевые машины десанта БМД-2. К счастью, обошлось без жертв.

От итогов "Центра-2019" зависит, появятся ли в Воздушно-десантных войсках аэромобильные батальоны и бригады.

Беспилотная война

Одним из важных эпизодов учений стало массированное применение беспилотных летательных аппаратов. Был создан отряд, использующий БЛА нескольких типов. Его задача – поиск и уничтожение вражеских формирований. Беспилотники действовали полностью самостоятельно, находили цели, доразведывали их, обозначали объекты противника для авиации и артиллерии. По некоторым данным, применялись и ударные версии БЛА. Результаты беспилотной войны военным ведомством пока не разглашаются.

Учения "Центр-2019" стали знаковым событием для военного строительства России. Проведено большое количество различных экспериментов. К сожалению, наиболее интересные моменты учений остались в тени. Но в любом случае "Центр" показал, что в Вооруженных Силах идет постоянная работа. Ее задача – сделать ВС РФ наиболее соответствующими современным угрозам.


Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года

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