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30.09.2019
Интерфакс-АВН

Сильное единое руководство является для Китая жизненной необходимостью - Белая книга Госсовета КНР

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НОАК
НОАК.
Источник изображения: topwar.ru

В китайском народе генетически не заложено стремление к вторжению в другие страны, утверждают в Пекине. Китай никогда не будет ослаблен торговыми войнами, но не собирается бросать вызов США

Пекин. 27 октября. ИНТЕРФАКС - С учетом размеров и многонационального состава населения, вызванной этими факторами сложностью управления страной, сильное и единое руководство является для Китая необходимым, говорится в Белой книге, распространенной в пятницу пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Китай огромен по размеру, имеет сложные национальные условия, и его трудности в управлении редко заметны. Без единой и сильной руководящей силы Китай будет двигаться к расколу и рухнет, что будет иметь катастрофические последствия для всего мира", - говорится в документе, приуроченном к исполняющейся 1 октября 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

В Книге отмечается, что КНР не пытается экспортировать свою модель развития, выступает против любых форм гегемонии.

"У китайского народа генетически не заложено стремление к вторжению в другие страны или к доминированию в мире", - говорится в документе. Страна длительное время в современной истории "подвергалась издевательству со стороны великих держав", пережила войны и потрясения. Поэтому "Китай никогда не будет навязывать страдания, через которые он прошел, другим народам".

В то же время, Китай "никогда не поступится своими коренными интересами, не пойдет на компромиссы в области своей безопасности и суверенитета", подчеркивает Госсовет КНР.

Касаясь торговых разногласий с США, он отметил, что "угроза развязывания торговой войны и бесконечного повышения тарифов не способствует решению проблем".

"Китай располагает зрелой экономикой с развитой промышленной структурой, целостной промышленной цепочкой, широким рыночным пространством и мощным импульсом экономического развития. Он никогда не будет ослаблен торговыми войнами, - подчеркивается в Белой книге. - Китай уверен, что он способен противостоять трудностям, превращать кризисы в возможности и открывать новый мир".

В документе говорится, что США должны здраво оценивать развитие Китая, который не намерен бросать им вызов, или же занимать их место в мировом пространстве.

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Страны
Китай
США
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