В Литве разработали натурную имитацию комплекса ПВО со стеклопластиковой ракетой
Группа исследователей из Каунасского технологического университета (КТУ), разработала полевое учебное оборудование для систем ПВО ближнего радиуса действия. Новейший литовский комплекс имитирует естественные условия, включая обнаружение, отслеживание и уничтожение цели, в том числе и без фактического использования реальной ракеты.
Источник изображения: Каунасский технологический университет
Подобное решение, по сути, обеспечивает недостающий этап в обучении офицеров, которые после тренировок с использованием виртуальных систем все еще не способны работать в каких-то иных условиях. Система, разработанная учеными из КТУ, не только дешевле, но и безопаснее, чем существующие альтернативы, - так пишут сами литовские разработчики.
По словам Альгимантаса Федаравичюса, профессора факультета машиностроения и проектирования КТУ, а по совместительству – руководителя исследовательской группы, разработавшей инновационную методику, даже очень хорошие операторы противовоздушной обороны, приученные к работе с виртуальными системами, могут ошибаться, сталкиваясь с реальными условиями.
Боевые ракеты очень дороги. С другой стороны, наш комплекс натурно имитирует все операции: обнаружение цели, отслеживание и уничтожение даже без фактического запуска. Похоже на естественные условия, за исключением одной вещи – нет необходимости использовать настоящую ракету
– слова Федаравичюса.
Учебная система, разработанная исследователями КТУ, может быть легко интегрирована в реальное оборудование ПВО и совместима со всеми используемыми в настоящее время конфигурациями, такими как RBS-70, Stinger, Grom, Mistral и другие.
Наше решение не только безопасное, относительно дешевое, но и экологически чистое. Корпус ракеты изготовлен из стеклопластика, который разлагается в естественных условиях, а двигатель – из дюралюминия, который входит в число самых экологически чистых металлов. Топливо, используемое при пуске ракеты, основано на нитрате аммония и в основном сжигается
– заверяет профессор Федаравичюс.
Разработанная ракетная мишень РТ-400 используется для завершающей подготовки обслуживающего персонала систем ПВО ближнего радиуса действия в стрельбе по воздушным целям. Созданное учёными Каунасского технологического университета ракетное учебное оборудование уже работало в ряде военных учений, организованных структурами Национальной обороны.
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