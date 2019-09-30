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30.09.2019
Военное обозрение

В Литве разработали натурную имитацию комплекса ПВО со стеклопластиковой ракетой

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Группа исследователей из Каунасского технологического университета (КТУ), разработала полевое учебное оборудование для систем ПВО ближнего радиуса действия. Новейший литовский комплекс имитирует естественные условия, включая обнаружение, отслеживание и уничтожение цели, в том числе и без фактического использования реальной ракеты.

Источник изображения: Каунасский технологический университет

Подобное решение, по сути, обеспечивает недостающий этап в обучении офицеров, которые после тренировок с использованием виртуальных систем все еще не способны работать в каких-то иных условиях. Система, разработанная учеными из КТУ, не только дешевле, но и безопаснее, чем существующие альтернативы, - так пишут сами литовские разработчики.

По словам Альгимантаса Федаравичюса, профессора факультета машиностроения и проектирования КТУ, а по совместительству – руководителя исследовательской группы, разработавшей инновационную методику, даже очень хорошие операторы противовоздушной обороны, приученные к работе с виртуальными системами, могут ошибаться, сталкиваясь с реальными условиями.

Боевые ракеты очень дороги. С другой стороны, наш комплекс натурно имитирует все операции: обнаружение цели, отслеживание и уничтожение даже без фактического запуска. Похоже на естественные условия, за исключением одной вещи – нет необходимости использовать настоящую ракету

– слова Федаравичюса.

Учебная система, разработанная исследователями КТУ, может быть легко интегрирована в реальное оборудование ПВО и совместима со всеми используемыми в настоящее время конфигурациями, такими как RBS-70, Stinger, Grom, Mistral и другие.

Наше решение не только безопасное, относительно дешевое, но и экологически чистое. Корпус ракеты изготовлен из стеклопластика, который разлагается в естественных условиях, а двигатель – из дюралюминия, который входит в число самых экологически чистых металлов. Топливо, используемое при пуске ракеты, основано на нитрате аммония и в основном сжигается

– заверяет профессор Федаравичюс.

Разработанная ракетная мишень РТ-400 используется для завершающей подготовки обслуживающего персонала систем ПВО ближнего радиуса действия в стрельбе по воздушным целям. Созданное учёными Каунасского технологического университета ракетное учебное оборудование уже работало в ряде военных учений, организованных структурами Национальной обороны.

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Страны
Литва
Продукция
RBS-70
Stinger
Проекты
Военные учения
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