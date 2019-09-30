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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Крылатая ракета "Оникс" потопила "корабль нарушителя" на трассе Севморпути

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" успешно поразил сверхзвуковой крылатой ракетой "Оникс" имитирующую надводный корабль мишень в акватории Чукотского моря на трассе Северного морского пути, сообщил источник в силовых структурах региона и подтвердили в Минобороны.

По словам источника в силовых структурах региона, в среду "комплекс "Бастион" впервые в истории Тихоокеанского флота произвел стрельбу по учебной цели, имитирующей корабль противника", при этом "пораженная цель находилась на трассе Северного морского пути", а стрельба велась из глубины Чукотки, передает ТАСС.

По данным источника, дальность полета "Оникса" составила около 350 км, из них 200 км ракета пролетела над сушей, что является рекордным показателем для данного изделия.

В Минобороны подтвердили, что "расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа", отметив, что это произошло "впервые в истории".

По данным министерства, ракета успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров в акватории Чукотского моря.

В Минобороны уточнили, что пуск "Оникса" был выполнен в соответствии с планом боевой подготовки. Безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечили около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота и морская авиация.

Комплексы "Бастион" поступили на вооружение развернутой на Камчатке 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в конце 2016 года.

Напомним, в среду стало известно, что в России разработали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с дальностью стрельбы 800 км, повышенной точностью поражения, усовершенствованной системой управления и защитой от воздействия средств радиоэлектронной борьбы. При этом скорость и массогабаритные характеристики остались прежними. Модернизированная ракета способна нести обычную и ядерную боевые части.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
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