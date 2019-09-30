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30.09.2019
Военное обозрение

Бразилия продает авианосец за миллион долларов

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Министерство обороны Бразилии запустило процесс аукционных торгов, в ходе которых планируется найти покупателя для выведенного из состава ВМС авианосца "Сан-Паулу". При этом военное ведомство намерено выручить ничтожные для такого вида техники средства.

Источник изображения: topwar.ru

Официально корабль был выставлен на продажу 23 сентября. Начальная ставка составляет всего лишь $1,275 млн. При этом бразильским военным предстоит определиться и с судьбой боевых самолетов Skyhawk AF-1, которые входили в состав авиакрыла корабля.

Авианосец "Фош" типа "Клемансо" строился для ВМС Франции с 1957 года, поступил в их ряды в 1963 году. В 2000 году он был передан ВМС Бразилии по бросовой цене в 12 млн. долл., после чего прошел ремонт. Однако "Сан-Паулу", как нарекли корабль на новой родине, не оправдал ожиданий. Официально он был выведен из состава бразильского флота в 2017 году. Но к этому времени авианосец уже более десяти лет фактически пребывал в нерабочем состоянии.

"Проклятием" для корабля стали происшествия. Взрыв в 2004 году в паровой системе, питающей катапульты, привел к гибели одного матроса и вызвал капитальный ремонт, который растянулся на 2005-2010 годы. Ожидалось, что авианосец вернется на службу в 2013 году, но в 2012-м он пострадал от пожара. Как указывалось, новые ремонтные работы продлятся до 2026 года. В итоге в 2017-м от него решили избавиться.

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Страны
Бразилия
Франция
Проекты
Авианосец
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