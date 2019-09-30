Войти
30.09.2019
ТАСС

"Уралкриомаш" изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного

386
0
+1
ОАО «Уралкриомаш»
Эмблема ОАО «Уралкриомаш».
Источник изображения: www.cryont.ru

Речь идет о системе подачи воды для охлаждения стартового стола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Уралкриомаш" уже 65 лет успешно проектирует и создает наземные заправочные комплексы для космических стартов, начиная со знаменитого "гагаринского". Разработку вспомогательного комплекса - системы подачи воды для охлаждения стартового стола - делали впервые, с задачей полностью справились", - цитирует пресс-служба директора по операционной деятельности и развитию АО "Уралкриомаш" Павла Забродского.

В пресс-службе добавили, что согласно контракту "Уралкриомаш" разработал и изготовил системы заправки носителей тяжелого класса "Ангара-А5" нафтилом и жидким кислородом. "Поставка оборудования идет в соответствии с утвержденным графиком", - добавили в компании.

В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

"Уралкриомаш" - один из лидеров в производстве криогенного оборудования в России и мире. Специализируется на разработке и изготовлении различных сосудов, в том числе работающих в активной среде и под давлением (с рабочим давлением до 32 атмосфер).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Похожие новости
16.09.2019
На Восточном бетонируют командный пункт стартового комплекса для ракет "Ангара"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
10.01.2017
Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?