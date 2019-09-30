"Уралкриомаш" изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного

Речь идет о системе подачи воды для охлаждения стартового стола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Уралкриомаш" уже 65 лет успешно проектирует и создает наземные заправочные комплексы для космических стартов, начиная со знаменитого "гагаринского". Разработку вспомогательного комплекса - системы подачи воды для охлаждения стартового стола - делали впервые, с задачей полностью справились", - цитирует пресс-служба директора по операционной деятельности и развитию АО "Уралкриомаш" Павла Забродского.

В пресс-службе добавили, что согласно контракту "Уралкриомаш" разработал и изготовил системы заправки носителей тяжелого класса "Ангара-А5" нафтилом и жидким кислородом. "Поставка оборудования идет в соответствии с утвержденным графиком", - добавили в компании.

В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.

Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

"Уралкриомаш" - один из лидеров в производстве криогенного оборудования в России и мире. Специализируется на разработке и изготовлении различных сосудов, в том числе работающих в активной среде и под давлением (с рабочим давлением до 32 атмосфер).