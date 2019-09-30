Эскизное проектирование спутниковой системы "Гонец" нового поколения начнется в 2020 году

Как сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков, на этом этапе будут определены "конкретные технические решения"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Эскизный проект системы "Гонец" нового поколения, которая обеспечит пользователей спутниковой телефонной связью, начнут разрабатывать в первые месяцы 2020 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

"В прошлом году был закончен аванпроект на "Гонец" следующего поколения, и в первые месяцы следующего года начнется эскизное проектирование группировки", - отметил Черенков, уточнив, что на этом этапе будут определены "конкретные технические решения".

По словам гендиректора, новая система предоставит персональную телефонную спутниковую связь на территории России. При этом компания продолжит развивать существующую систему "Гонец", предоставляя инфраструктуру для интернета вещей.

В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что в будущем будет развернута новая группировка спутников "Гонец-2" для интернета вещей. Она, как пояснил глава госкорпорации, сможет оперативно передавать информацию с наземных сенсоров.