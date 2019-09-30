Как Северная Корея вместо России модернизировала танки Т-55 в Сирии

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Северная Корея помогала Сирии в 90-е годы модернизации устаревших танков Т-55. На них устанавливалась достаточно современная по тем временам система управления огнем.

Многие из экспертов, которым в разное время удалось впервые познакомиться с этими разработками, были удивлены достаточно высокому на то время уровню оборудования, полученного из КНДР.

Доработанные при помощи специалистов Страны утренней свежести Т-55 отличались от базовых образцов установкой достаточно массивного на вид короба с лазерным дальномером над 100-мм орудием и смонтированным на башне датчиком ветра. Имелся также баллистический вычислитель и др, повышающее точность стрельбы, в том числе во время движения.

Сирия вынуждена была обратиться к КНДР, когда СССР, ранее активно помогавший Дамаску, распался, а Российское государство не обладало ни соответствующими возможностями, ни желанием это делать.

Пхеньян продавал танковые системы управления огнем, а также стрелковое и ракетное оружие по очень привлекательным ценам, и до сих пор многие из образцов продолжают оставаться на вооружении сирийской армии.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Лев Романов[i][/i]