Юбилейные парады Поднебесной

Как Пекин отмечает свои достижения

Китайская Народная Республика отмечает 70летний юбилей своего создания. Одно из главных событий юбилейных торжеств – военный парад. О его подготовке было официально сообщено на прессконференции для китайских и зарубежных журналистов 29 августа 2019 года. Представитель отдела пропаганды ЦК Компартии Китая Ван Сяохуэй заявил: "Китай проведет военный парад в Пекине 1 октября в честь 70летия КНР. В ходе торжеств с речью выступит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, состоится масштабная стотысячная демонстрация, пройдут торжественный концерт, другие массовые культурные мероприятия, церемонии награждения памятной медалью граждан, внесших особый вклад в национальное развитие КНР".

Военный парад призван продемонстрировать великие достижения, сделанных за 70 лет в сфере государственной обороны и армейского строительства. Он рассчитан на один час, ему будет предшествовать торжественная церемония, выступление руководства страны. Предусмотрено выступление сводного военного оркестра и хора.

Чтобы оценить масштаб и грандиозность предстоящего парада, полезно вспомнить всю "парадную историю" Поднебесной.

Первый парад КНР

1 октября 1949 года Мао Цзэдун с трибуны ворот Тяньаньмэнь провозгласил создание Китайской Народной Республики. Военный парад в честь этого исторического события начался выездом в открытом автомобиле Главнокомандующего Народноосвободительной армией Китая (НОАК) Чжу Дэ, который принял рапорт командующего парадом и войсками Северокитайского военного округа Не Жунчжэня, а затем объехал войска, выстроившиеся на площади Тяньаньмэнь.

Вдоль трибун прошли части и подразделения НОАК численностью 16 400 бойцов и командиров. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный военный оркестр из 200 человек. Парадную колонну открывали моряки с винтовками через плечо. Они несли впервые представленное на публике знамя НОАК – красное полотнище со звездой и двумя иероглифами "Ба и" (цифры 8 и 1), что означало 8й месяц года и 1е число, то есть 1 августа – дата начала в 1927 году Наньчанского восстания, считавшегося днем образования НОАК. Было создано 40 парадных расчетов. Участники парада были оснащены разнородной трофейной боевой техникой и автомобилями в основном японского и американского образцов. Всего на параде провезли 119 артиллерийских орудий, прошли 152 единицы бронетехники и танков, 222 автомобиля, использовались 2344 верховые и упряжные лошади.

Важной частью мероприятия стал воздушный парад: 17 самолетов пролетели строем в небе Пекина. Воздушную колонну возглавляло звено истребителей, за ними следовали бомбардировщики. Чтобы создать впечатление о внушительной мощи воздушного флота, был придуман хитрый маневр. Сначала на высоте 920 м пролетели тремя звеньями девять истребителей американского производства Р51 Mustang, за ними пролетело звено из двух легких бомбардировщиков британского производства Mosquito. Пятое звено состояло из трех транспортных американских самолетов CurtissWright С46, шестое – из двух учебных самолетов Fairchild РТ19 и одного самолета связи Stinson Sentinel L5 американского производства. Пока пролетали эти самолеты, первая группа истребителей успела быстро развернуться и повторно пролететь над площадью Тяньаньмэнь. Создалось впечатление, что в воздушном параде участвовало 26 самолетов. Этот трюк не заметили даже иностранные журналисты, написав, что в параде участвовало 26 самолетов ВВС Китая.

На самом деле боевая мощь только что образованных ВВС НОАК была весьма слаба, в ее составе было менее трех десятков трофейных самолетов устаревших марок.

По советским лекалам

Военные парады по случаю образования КНР проводились ежегодно вплоть до 1959 года. В подготовке второго парада 1 октября 1950 года участвовали советские военные советники. Для китайцев парадное дело было сложным, строевой подготовке в армии раньше уделялось мало внимания. Украшением этого парада стала кавалерия НОАК: 1900 всадников на белых конях, построенных в колонну по шесть, браво прогарцевали по площади Тяньаньмэнь.

Третий парад, проведенный в 1951 году, также готовился при активном содействии советских советников. В нем участвовали 1 пехотная и 1 кавалерийская дивизия, 6 батальонов из военных учебных заведений, 1 батальон воздушнодесантной бригады, 8 сводных артиллерийских дивизионов, 8 батальонов танковых и механизированных войск, прожекторный батальон и свыше сотни самолетов. Воздушный парад, в котором использовалась только советская техника, поставленная в КНР, открыл бомбардировщик Ту2, сопровождаемый двумя истребителями. Затем в четком строю "углом вперед" пролетели три девятки бомбардировщиков, за которыми шли четыре эскадрильи штурмовиков Ил10, на большей высоте пролетели три эскадрильи истребителей Ла11 и Ла9. С грохотом промчались реактивные самолеты МиГ15. Воздушный парад в составе 134 самолетов стал для присутствующих внушительным зрелищем.

Мао Цзэдун на церемонии основания КНР. 1949 год. Фото с сайта sina.com

Последующие парады проходили по схожему сценарию, хотя ежегодно появлялось нечто новое. Так, 1 октября 1952 года впервые в параде приняли участие войска общественной безопасности. Внимание публики также привлекла колонна моторизованной пехоты на 160 мотоциклах. По требованию Мао Цзэдуна была увеличена численность военного оркестра с 750 человек до 1 тыс. музыкантов. Чтобы решить проблему прохождения танковой колонны в составе 100 боевых единиц, буквально накануне парада правительство приняло решение снести Восточные ворота – исторический многовековой памятник. Танковые части были представлены танками Т34 и ИС2, а также САУ72 и САУ122. В 1954 году на шестом параде в последний раз проскакала конница, а на седьмом – изменился внешний облик военнослужащих. В результате реформы НОАК были введены воинские звания и новая форма одежды (парадная, повседневная и полевая) с погонами, петлицами и лампасами. В 1956 году в воздушном параде впервые участвовали 4 реактивных истребителя J5 китайского производства, изготовленные по образцу самолета МиГ17Ф, а в 1957 – впервые участвовали бомбардировщики Ил28, поставленные из СССР.

В честь первого десятилетия КНР

Одиннадцатый парад (1959 год) по случаю 10й годовщины образования КНР отличался особой торжественностью. В Пекин приехало множество зарубежных гостей, в том числе делегация СССР во главе с Н.С. Хрущевым.

В мероприятии участвовало самое большое за всю историю парадов количество войск, оснащенных новейшими образцами советского вооружения и военной техники, изготовленными на китайских предприятиях. Парад должен был продемонстрировать результат реформ в НОАК и отразить масштабность курса "большого скачка".

Военный парад состоял из 24 колонн. В них входило 15 пеших расчетов, 16 механизированных и 6 воздушных групп. Большая часть артиллерии в составе 144 орудия различного калибра, в том числе САУ100 и САУ152, была уже отечественного производства. Устрашающий грохот произвели тягачи образца "59", буксировавшие крупнокалиберные артиллерийские установки и 99 мощных новых танков советского образца, в том числе первые 32 танка, произведенные из китайских комплектующих. В небе над площадью Тяньаньмэнь пролетели 155 бомбардировщиков и истребителей ВВС НОАК. За военнослужащими проследовали колонны народного ополчения, которые должны были продемонстрировать эффективность курса "весь народ – солдаты", выдвинутого Мао Цзэдуном. Надо сказать, что политика "трех красных знамен" ("новая генеральная линия", "большой скачок" и "народные коммуны"), провозглашенная Мао в 1958 году, оказалась большой авантюрой. В 1960-м изза стихийных бедствий и порочной политики в области сельского хозяйства в стране возник голод. В такой сложной социальнополитической обстановке проведение военных парадов стало невозможным и неуместным.

После долгой паузы

Только спустя четверть века состоялся следующий, двенадцатый по счету, военный парад на Тяньаньмэнь – праздновалось 35леие со дня образования КНР. В стране в 1979 году начались реформы, и к 1984 году уже имелись определенные положительные результаты. Этот парад был самым масштабным в истории КНР, на подготовку которого было затрачено восемь месяцев, и принимал его председатель ЦВС КНР "архитектор реформ" Дэн Сяопин. В параде наряду с традиционными частями сухопутных сил, ВМС, ВВС впервые были продемонстрированы вооружения "второй артиллерии", то есть стратегических ракетных войск. Впервые в параде участвовали войска народной вооруженной полиции. Из 18 тыс. военнослужащих и ополченцев было сформировано 18 пеших и 24 механизированных колонн, над площадью пролетело 117 самолетов. Демонстрировалось новейшее вооружение и военная техника отечественного производства, правда, в основном это были копии советской техники. Этот парад впервые показал миру китайские стратегические ракеты.

Тогда в Пекине было принято решение проводить парады каждые пять лет, следующий должен был состояться в 1989 году. Но в маеиюне того года в китайской столице и ряде других городов прошли массовые антиправительственные выступления молодежи, главным образом студентов, требующих демократических преобразований, выступающих против коррупции и ухудшения экономического положения. Власти ввели военное положение и применили войска против демонстрантов. Пролилась кровь, погибло и пострадало много людей. После "событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года" о военных парадах в Китае вновь надолго забыли. Очередной, тринадцатый, парад был проведен лишь спустя 10 лет, когда отмечался полувековой юбилей КНР.

50летие Китайская Народная Республика отмечала в благоприятной обстановке: страна добилась значительных успехов в социальнополитической и экономической сферах, завоевав большой авторитет на международной арене. Укрепилась и боеспособность вооруженных сил Китая, которые, несмотря на западные санкции, наложенные в 1989 году, сумели осуществить модернизацию вооружения и оснастить войска новой техникой. Этому, конечно, способствовало военнотехническое сотрудничество Китая с Россией, а также с Украиной и Белоруссией.

Новая демонстрация мощи

Возросшая военная мощь Китая была продемонстрирована на параде в Пекине 1 октября 1999 года, который принимал председатель ЦВС КНР Цзян Цзэминь. Были собраны 17 пеших парадных расчетов, 25 парадных "коробок" состояли из механизированных частей. 132 самолета и вертолета 9 типов и 15 модификаций участвовало в воздушном параде. 95% техники и вооружений были новыми. Наземная техника была представлена танками, БМП, БТР, САУ, РСЗО, ракетными установками.

Четырнадцатый парад прошел спустя 10 лет – 1 октября 2009 года. В связи со сложной экономической ситуацией в стране изза мирового финансового кризиса руководство Китая решило провести военный парад более скромно, затратив на него около 600 млн юаней (44 млн долл.). В нем участвовало 56 парадных расчетов: 14 прошли по площади Тяньаньмэнь в пешем порядке, 30 проехали на боевой технике, 12 пролетели в небе над Тяньаньмэнь на самолетах и вертолетах. Все военнослужащие были одеты в новую форму, которую ввели в китайской армии в 2007 году, накануне 80й годовщины НОАК.

Парад готовился семь месяцев в упорных каждодневных тренировках, и личный состав продемонстрировал небывалую слаженность действий и строевую выучку. Первыми по площади прошли парадным маршем около 5 тыс. военнослужащих в "коробках" из 14 рядов по 25 человек в каждой шеренге. Самый малочисленный парадный расчет был представлен ротой почетного караула (156 чел.), самым многочисленным расчетом явилась "коробка" военнослужащихженщин – 378 чел. За пешими колоннами двигалась техника: танки, БМП, САУ, мобильные ракетные комплексы и другие боевые машины.

Часть военных маршировала в касках и полевой форме одежды с оружием. Морские и воздушные десантники были одеты в свою форму, а авиаторы шли в синих комбинезонах и белых летных шлемах. Особо симпатично выглядела женская колонна, разодетая в цвета трех видов вооруженных сил. Элегантные шляпы с приплюснутыми полями по бокам, мини-юбки, черные туфли и белые носочки выглядели весьма нарядно. Замыкала шествие женская колонна народного ополчения. Ополченки были одеты в костюмы ярко-малинового цвета и держали на груди пистолетпулемет образца 1985 года. Белые береты и белые сапожки в сочетании с мини-юбками удачно подчеркивали привлекательность пропорций золотого сечения. Участники пеших парадных колонн были вооружены стрелковым оружием восьми видов.

20 минут двигались механизированные колонны, состоящие из 16–18 образцов боевой техники каждая. Впервые была продемонстрирована техника тыла: полевые кухни, санитарные машины, топливозаправщики, автомобили водоснабжения и др. Внимание публики привлекли крылатые ракеты ВМС и береговой обороны (ракеты ПКР корабельного базирования на транспортной базе YJ83, мобильные ПУ ПКР берегового базирования YJ62). Особенно грозно выглядела ракетная техника от 8колесных мобильных комплексов обычных ракет типа DF15В и DF11А на 10колесных автомобилях до стратегических ракет DF31А на 16колесных тяжелых платформах.

Во главе парадных расчетов с техникой проехали 42 командноштабные машины на базе высокомобильных универсальных джипов.

Воздушный парад возглавил самолет ДРЛО KJ2000 на базе Ил76 в сопровождении восьмерки истребителей J7GB по четыре с каждого борта. За ними летел самолет ДРЛО KJ200 на базе самолета Y8. Затем проследовали истребители различных марок (J8F, J11). Пролетело 9 бомбардировщиков H6H, а также истребителибомбардировщики JH7A. Замыкала колонну истребителей пятерка самолетов J10. После самолетов в небе появились вертолеты. Замыкала воздушный парад, длившийся около 10 минут, пятерка учебнотренировочных самолетов JL8 с цветными дымами. Всего в небе над трибунами промчалось более 150 единиц летной техники. По словам заместителя, командующего ВВС НОАК Чжао Чжунсина, 95% образцов летательных аппаратов были новыми типами и впервые участвовали в воздушном параде. Впервые в параде участвовали женщинылетчицы.

Руководству страны и многомиллионной аудитории было продемонстрировано 52 новых вида боевой техники отечественной разработки. 90% вооружения было показано широкой публике впервые.

По оценке иностранных экспертов, за десять лет, прошедших с предыдущего парада, развитие вооружения и военной техники НОАК продвинулось на однодва поколения. В то же время далеко не все образцы, продемонстрированные на параде, поступают на штатное вооружение в войска в массовом порядке. Значительная часть показанной техники являлась китайскими "клонами" образцов оружия, производимого в России, Франции, США и ряде других стран.

Необычная дата – необычный парад

Пятнадцатый парад на площади Тяньаньмэнь был проведен 3 сентября 2015 года и впервые был приурочен не к юбилею образования КНР, а к 70й годовщине со дня победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Си Цзиньпин, вступив в должность председателя КНР, не стал дожидаться планового парада 2019 года в честь 70летия КНР. Он решил провести парад раньше, чтобы подчеркнуть важную роль Китая не только в разгроме милитаристской Японии, а и в "мировой антифашистской войне".

На параде присутствовали 65 высоких иностранных гостей, в том числе более чем 30 глав стран, правительств, официальных зарубежных военных делегаций более низкого ранга из 30 стран. Главным гостем на торжествах, безусловно, был президент России В.В. Путин, который стоял на трибуне по правую руку от Си Цзинпина. Торжества в китайской столице стали фактическим продолжением майского парада в Москве, на котором присутствовал Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. В те дни "Жэньмин жибао" отмечала, что присутствие лидера КНР на Красной площади "стало большой политической поддержкой для президента РФ". Лидеры западных стран бойкотировали торжества в Москве по случаю 70летия Победы над фашистской Германией. Участие Си Цзиньпина, а также представителей других государств на параде, свидетельствовало об окончании эры доминирования стран Запада.

Торжественное мероприятие традиционно началось в 10 утра. рогремело 70 залпов из 56 артиллерийских орудий, символизирующих количество лет, прошедших со дня Победы. На параде вообще было много символики. Так, в момент салюта 200 военнослужащих знаменной роты спустились по центральной оси площади Тяньаньмэнь, устланной широкой ковровой дорожкой красного цвета, от 38метрового памятника Народным героям, сделав 121 строевой шаг к флагштоку напротив трибуны с гостями. Последний шаг совпал с последним залпом орудий. Так были связаны две даты: 70летие Победы и 121 год с начала китайскояпонской войны 1894 года, создавая аллегорию извилистого пути борьбы китайского народа с японской агрессией. В то же время две сотни солдат символизировали две цели, поставленные ЦК КПК: построить среднезажиточное общество (сяокан), а "к 100-летию КНР (2049 год) превратить Китай в богатое, могущественное, модернизированное социалистическое государство".

После принятия рапорта от командующего войсками Пекинского военного округа Си Цзиньпин отправился на открытом, специально изготовленном автомобиле марки "Хунци" ("Красное знамя") приветствовать выстроившиеся на парад войска. Когда Си Цзиньпин вернулся на свое место на трибуне Тяньаньмэнь, в небе показались две тройки вертолетов: тяжелый Z8 в сопровождении двух вертолетов Z10 проносил на тросе государственный флаг КНР. Вторая тройка вертолетов, выстроившаяся, как и первая, клином, буксировала флаг НОАК. За ними проследовало 20 вертолетов, изобразивших в воздухе цифру 70. Следом летели семь поршневых учебных самолетов с цветными дымами.

Колонны согласия и примирения

Всего в параде участвовало 12 тыс. отборных солдат и офицеров, было сформировано 50 расчетов, в том числе 11 пеших формирований, 27 подразделений с военной техникой, 10 воздушных эшелонов и 2 моторизованные группы с ветеранами. Именно они проехали мимо трибун первыми. Старые воины, средний возраст которых составлял 90 лет, сидели по 12 человек в автобусах с открытым верхом, украшенных на бортах стилизованными изображениями эпизодов прошедшей войны. В состав ветеранов входили как бывшие воины войск КПК, так и армии Гоминьдана. Совместный проезд ветеранов из разных, а порой и противоборствующих в годы войны лагерей должен был символизировать наступившее между ними "согласие и примирение". Тем самым Пекин указывал на то, что былые противоречия между политическими силами уходят в тень на фоне масштабной задачи национальной консолидации ради воплощения провозглашенной Си Цзиньпином в 2012 году "китайской мечты о великом возрождении китайской нации".

Парадную колонну возглавила рота почетного караула из 207 представителей трех видов вооруженных сил: сухопутных, военноморских и военновоздушных. Последние три ряда были составлены из девушек, одетых в приталенную одежду и короткие юбки, они были прекрасно подобраны по внешним данным и имели средний рост 1,78 м.

За колонной почетного караула прошли 10 пеших колонн военнослужащих, одетых в полевую форму и каски с автоматами типа 03 с отомкнутыми штыками в положении на руку и короткоствольными автоматами типа 95В1 в положении на грудь. Они составляли "коробки" численностью по 350 человек (14 рядов по 25 человек в шеренге). За ними прошла колонна солдат войск вооруженной народной полиции с автоматическими винтовками типа 03 со штыками наперевес.

В параде впервые участвовали иностранные военнослужащие из 17 государств. 11 из них выставили полноценные парадные расчеты численностью в среднем 75 человек каждый. Шесть стран были представлены парадной группой со знаменем в составе 6–9 человек. Их прохождение было организовано в алфавитном порядке в соответствии с названием стран на английском языке: Афганистан, Беларусь, Кампучия, Куба, Египет, Фиджи, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мексика, Монголия, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Вануату, Венесуэла. Закрывали пешую часть парада военнослужащие почетного караула 154го отдельного комендантского Преображенского полка. Это была дань уважения России и подчеркивание ее решающего вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

После прохода пеших колонн на площадь Тяньаньмэнь выдвинулись 27 механизированных "коробок", состоящих из 6 групп боевых модулей. 84% образцов вооружения и техники демонстрировалась впервые. Впереди ехала шеренга из 5 открытых автомобилей, в которых находились генералы, представляющие виды вооруженных сил и рода войск. Первой пошла танковая колонна, насчитывавшая 16 единиц новейших танков типа Т99А. За ней – 18 штурмовых бронированных амфибий типа 05А, находящиеся на вооружении морской пехоты Южного флота НОАК. Третьими двигались боевые машины пехоты типа 04А, предназначенные для выполнения задач совместно с основными танками. Последовательно проходили колонны боевых машин десанта типа 03 из 15го корпуса ВДВ НОАК; противотанковых установок на автомобильной платформе, оснащенных 10 многоцелевыми ПТУР "Хунцзянь" ("Красная стрела"); 155мм гусеничные САУ типа 05 (PLZ05А); штурмовые 8колесные бронированные САУ типа 11; легкие 4колесные БТР на базе автомобиля "Мэнши" и специальные бронированные 6колесные автомобили войск народной вооруженной полиции с 6ствольными легкими минометами и пулеметом на борту, предназначенные для борьбы с террористами.

Затем на площадь выехала техника противовоздушной обороны: самоходные артиллерийские установки спаренных 35мм пушек типа 09 с собственной РЛС; ЗРС типа HQ9 ("Хунци9") с четырьмя контейнерами ракет среднего радиуса действия на одной платформе; ЗРК типа HQ12 ("Хунци12") с 2 ракетами "земля–воздух" на платформе, предназначенными для уничтожения воздушных целей на конечном этапе линии ПВО среднего радиуса действия, включая уничтожение вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Замыкали колонну техники ПВО ЗРС типа HQ6 ("Хунци6") с четырьмя ракетными контейнерами на 6колесной автомобильной платформе, предназначенные для уничтожения воздушных целей, летящих на средней и низкой высоте. Вместе с ракетными комплексами ПВО двигались радиолокационные комплексы наведения и машины боевого управления.

Повышенное внимание публики было проявлено к ракетным подразделениям, которые прошли в следующем порядке. 1. Ракеты ЗРК корабельного базирования HHQ9B ("Хай хунци9В" – "Морское красное знамя") на транспортной базе. 2. Ракеты ЗРК корабельного базирования HQ10 ("Хай хунци10") на транспортной базе, противокорабельные ракеты воздушного базирования YJ83K ("Инцзи" – "Удар орла") на автомобильной базе и ПКР корабельного базирования YJ12A на автомобильной базе. 3. Мобильные ракетные пусковые установки берегового базирования YJ62A из состава Северного флота НОАК. 4. Пусковые установки оперативнотактических ракет DF15B и DF16. 5. Баллистические ракеты средней дальности DF21D. 6. Стратегические крылатые ракеты CJ10A ("Чанцзянь" – "Длинный меч"). 7. Пусковые установки ракет DF26, способные нести ядерные и неядерные боеголовки. 8. Межконтинентальные баллистические ракеты DF31A с ядерными боеголовками. 9. Межконтинентальные баллистические ракеты тяжелого класса с разделяющимися головными частями индивидуального наведения DF5B.

За ракетными колоннами проследовали подразделения боевого информационного обеспечения. Среди них были установки РЛС типа K/LLQ305A и K/LLQ305B на автомобильной базе по восемь машин каждого типа, три вида беспилотных летательных аппаратов (разведывательный БПЛА дальнего радиуса действия DZK005 (Yilong), тактические БПЛА ближнего и среднего радиуса действия и новый ударный БПЛА GJ1), а также четыре вида автомобилей спутниковой связи. Колонна машин тылового обеспечения была представлена автомобилями заправки ГСМ, снабжения питьевой водой, расчистки взлетных полос аэродромов, ремонтных работ, пунктов питания, санитарной обработки и душа, различного инженерного обеспечения для подъемных работ и разграждения. Замыкали строй механизированных колонн маневренные санитарные машины и новейшие грузовики, в их кузовах стояли по 20 женщин – медицинских работников, одетых в форму зеленого, синего и белого цветов соответственно – сухопутных, военновоздушных и военноморских сил.

Воздушный парад открыла первая руководящая летная группа в оставе самолета ДРЛО KJ2000 на базе самолета Ил76 с восемью истребителями прикрытия J10, которые пускали цветные дымы. Всего в параде принимали участие 9 летных групп, в которые входили самолеты раннего предупреждения – ДРЛО KJ500, Y8; истребители J10 и J11, J10A, J15, J11B; специальные самолеты Y8; истребителибомбардировщики JH7A; тяжелые бомбардировщики H6K, которые, несмотря на кардинальную модернизацию, сохранили внешний облик своего советского прообраза самолета Ту16; самолетызаправщики HY6, китайского аналога российского самолета Су27. Последняя, девятая, группа состояла из 70 вертолетов, в которую входили вертолеты Z9 различной модификации, легкий ударный вертолет Z19, ударный вертолет среднего класса Z10 и тяжелый многофункциональный вертолет Z8B, производимый в разных модификациях.

Воздушный парад оказался самым масштабным за всю историю парадов. В нем участвовало почти 200 самолетов 20 разных моделей не только ВВС НОАК, но и авиации сухопутных сил и ВМС. Летчики продемонстрировали высокую личную квалификацию и умение выполнять групповой пилотаж в сомкнутом строю, удерживая взаимное расположение воздушных судов неоднородных типов и классов в воздухе в форме клина, колонны, ромба, пеленга и других элементов строя (боевого порядка) с превышением и принижением или уступом относительно ведущего самолета.

На параде Китай показал свои новейшие военнотехнологические разработки, среди которых – 500 единиц вооружения 40 типов. 80% разработок никогда до этого не представляли широкой публике. Правда, иностранные специалисты указывают, что во многих китайских разработках угадываются черты копирования зарубежных, особенно российских аналогов, использование или адаптация их технических решений в китайских моделях.

Пройденный путь

История военных парадов наглядно демонстрирует путь, проделанный страной и ее вооруженными силами с момента провозглашения Китайской Народной Республики до наших дней. Бедный и отсталый Китай сумел в исторически короткий срок превратиться в мощную мировую державу с сильными вооруженными силами, способными защитить не только безопасность и суверенитет своей страны, но и оказывать влияние на развитие мировой обстановки в целом. Проводя военные парады, Китай подает ясные сигналы, что никому не угрожает, хотя и готов жестко отстаивать свои интересы и не только в пределах своих границ.

Борис Горбачев