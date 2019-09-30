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30.09.2019
ИноСМИ

Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России

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Ракетные корабли наносят массированный удар
Ракетные корабли наносят массированный удар.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Китайское издание рассказывает о российской ракете "Калибр". Подчеркивается, что участие "Калибра" в сирийской войне сделало ее своего рода оружейной звездой. В статье рассказывается, как российская армия получает данные для наведения на цель и дается оценка российской микроэлектроники для ракет.

Низкая скорость ввода полетных заданий — это недостаток в условиях реальных боевых действий.

Вооруженные группировки, ведущие борьбу с сирийской армией, будь это оппозиция или экстремисты, имеют довольно низкий уровень вооружения. В основном у них есть небольшое количество захваченных БМП и тяжелой артиллерии, а также предоставленное им третьими лицами противотанковое оружие. В определенной степени, в рамках сирийской войны, боевые возможности объединенной армии России, Сирии и Ирака гораздо больше, чем у их противника. Россия отправила в Сирию немало образцов нового вооружения, чтобы испытать его, или похвастаться своей мощью перед Западом.

Недавно в интервью газете "Московский комсомолец" министр обороны России Сергей Шойгу затронул тему использования российского оружия в Сирии и вопрос эскалации конфликта: "Если говорить о применении высокоточного оружия, то, например, раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету "Калибр", требовалось столько времени, что цель могла уйти. А сегодня время загрузки полетного задания в "Калибр" уменьшилось, подчеркну, кратно. И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно". Министр обороны также отметил: "Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения".

Использовавшаяся в сирийской гражданской войне крылатая ракета 3М54 "Калибр" стала своего рода звездным оружием, которое привлекло много внимания. В Сирии эта ракета главным образом запускалась с российских кораблей и подводных лодок, в частности с малых сторожевых кораблей. Их боеспособность в открытом океане невысока, но они подходят для запуска крылатых ракет морского базирования. Министерство обороны выражает удовлетворенность эффективностью действий ракеты, но не дает развернутых комментариев. Использование в Сирии высокотехнологичных крылатых ракет Х-101 "Калибр" обусловлено двумя причинами: во-первых, испытанием реальной боеспособности ракет, а во-вторых, демонстрацией силы. Однако использование данных ракет, стоимостью более миллиона долларов, против вооруженных группировок, уровень противовоздушной обороны которых очень низкий, можно считать довольно неэффективным. А вот у многих российских боевых самолетов, которые находятся в Сирии, коэффициенты эффективности вложений гораздо выше.

Как сообщалось ранее, сначала отряды специального назначения российской армии обрабатывают информацию о координатах цели, полученную от разведки, затем с помощью спутниковой и воздушной связи пересылают ее в пункт управления, после чего все данные отправляются на крылатую ракету. Далее при помощи систем связи, включающих подземную оптоволоконную связь, спутниковую, и бортовую систему связи, производится высокоточный удар. В предыдущих сообщениях высоко оценивали скорость наведения "Калибра" на цель. Однако на данный момент кажется, что это было немного преувеличено. Из-за отсталости сферы микроэлектроники, скорость ввода полетного задания на ракетный компьютер оказывается довольно медленной, этот процесс занимает более получаса. Российской армии необходимо обзавестись более мощным ракетным компьютером и оборудованием для унификации ввода полетных заданий. Кроме того, проходит довольно много времени между определением цели и вводом координат, поэтому в российской армии увеличили скорость удара ракеты "Калибр" по цели.

В отличии от западной, российская армия в вопросе наведения больше полагается на работу отрядов специального назначения. На основе опыта, полученного в Сирии, к каждой военной группировке в России добавляется разведывательный батальон. Это связано с нехваткой передовых разведывательных спутников и беспилотников, способных совершать продолжительные полеты. Однако эти проблемы не могут быть решены в короткие сроки.

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2 комментария
№1
30.09.2019 11:24
Цитата, q
этот процесс занимает более получаса.
Вроде бы Шойгу такие цифры не приводил.
Цитата, q
проходит довольно много времени между определением цели и вводом координат,
А полёт до цели на дозвуковой скорости ещё дольше. Поэтому Калибры применяются по малоподвижным целям. Это такое - не быстрое - оружие. Так что о чем китайский автор пишет - не понятно. Разве что китайскую электронику пытается пропихнуть на наши КР.
0
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№2
30.09.2019 11:58
Цитата, q
В статье рассказывается, как российская армия получает данные для наведения на цель и дается оценка российской микроэлектроники для ракет.
Интересно, а какая скорость ввода полётных заданий у китайских ракет? Она точно выше? И Шойгу сказал, что после модернизации "Калибров", скорость ввода полётных заданий увеличилась в разы.

Цитата, q
Из-за отсталости сферы микроэлектроники, скорость ввода полетного задания на ракетный компьютер оказывается довольно медленной, этот процесс занимает более получаса.
А достижениями в этой области китайских ракетостроителей автор статьи может похвастаться? Или он и сам не знает? Тогда почему он уверен, что у них скорость ввода полётных заданий выше чем была у "Калибров"? Или, тем более, выше, чем стала?

Цитата, q
Российской армии необходимо обзавестись более мощным ракетным компьютером и оборудованием для унификации ввода полетных заданий. Кроме того, проходит довольно много времени между определением цели и вводом координат, поэтому в российской армии увеличили скорость удара ракеты "Калибр" по цели.
Следовательно уже обзавелись более мощным компьютером, раз уже увеличили скорость.

Цитата, q
В отличии от западной, российская армия в вопросе наведения больше полагается на работу отрядов специального назначения.
Однако США для наведения КР Tomahawk тоже разведгруппы используют, не смотря на все их спутники и БПЛА.
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