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30.09.2019
ТАСС

Судоремонтная мастерская заработает в базе ВМФ РФ в Тартусе 15 октября

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Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) "Тартус"
Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) "Тартус".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Основная задача комплекса - оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования

ТАРТУС, 26 сентября. /ТАСС/. Судоремонтная мастерская начнет работу в пункте базирования ВМФ России в Сирии 15 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.

"Судоремонтная мастерская занимает 2,1 тыс. кв. м. Предназначена для выполнения гарантийных ремонтов, технического обслуживания, регламентных работ кораблей и судов, находящихся в порту Тартус. Сейчас идет монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать", - сказал Гущин.

По его словам, основная задача судоремонтного комплекса - оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования.

Гущин подчеркнул, что судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
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