Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Все остающееся тактическое ядерное оружие в России находится в неразвернутом состоянии, заявил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.) многие страны призывают к понижению боеготовности ядерных сил (так называемый деалертинг). Но мало кто знает, например, что все остающееся тактическое ядерное оружие в России находится в неразвернутом состоянии и складировано в централизованных хранилищах. Это крупнейший шаг по деалертингу", - написал Ульянов в Twitter.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.