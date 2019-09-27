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27.09.2019
РИА Новости

Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России

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Михаил Ульянов
Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Все остающееся тактическое ядерное оружие в России находится в неразвернутом состоянии, заявил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.) многие страны призывают к понижению боеготовности ядерных сил (так называемый деалертинг). Но мало кто знает, например, что все остающееся тактическое ядерное оружие в России находится в неразвернутом состоянии и складировано в централизованных хранилищах. Это крупнейший шаг по деалертингу", - написал Ульянов в Twitter.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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