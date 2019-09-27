В России планируют увеличить зарплату летчиков-испытателей

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Зарплату военных летчиков-испытателей первого класса 929 государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ планируется увеличить в 1,5-2 раза по сравнению с довольствием строевых летчиков, чтобы предотвратить отток специалистов из данной профессии, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ, опубликованной в четверг на портале правовой информации.

"В целях повышения престижа летно-испытательной работы предлагается увеличить коэффициенты к окладам по замещаемым воинским должностям летно-испытательного состава и парашютистов-испытателей 929 ГЛИЦ в таких размерах, при которых денежное довольствие летно-испытательного состава возрастет в 1,5-2 раза по сравнению с довольствием строевых летчиков", - говорится в документе.

Согласно документу, отток специалистов связан с низкой мотивацией военных испытателей первого класса, зарплата которых ненамного превышает, а иногда даже меньше, чем у летчиков, работающих на промышленных предприятиях и в гражданской авиации.

При этом подготовка специалиста такого уровня длится 7-8 лет и обходится государству примерно в 700-900 миллионов рублей. Летчики-испытатели первого класса работают в наиболее сложных режимах полета, в том числе и на критических, за пределами ограничений.

"Уход специалистов-испытателей первого класса неизбежно ведет к форсированию подготовки испытателей второго и третьего класса, привлечению их к испытаниям высокой степени сложности. При этом снижается "зачётность" выполненных полетов, что приводит к необходимости их повторения", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что на повышение довольствия летчиков-испытателей 929 ГЛИЦ потребуется 85,4 миллиона рублей в год, на увеличение окладов пенсионеров-испытателей - примерно 116,6 миллиона рублей в год.