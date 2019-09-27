В проекте самолёта «Байкал» Минпромторг даёт задний ход

В середине сентября Минпромторг отменил результаты конкурса на проектирование лёгкого многофункционального самолёта "Байкал" для региональной авиации. Решение неожиданное, но не удивительное, учитывая, что история с этим проектом приобретает черты "мыльной оперы".

16 августа 2019 года на портале госзакупок Минпромторг объявил открытый конкурс на проведение НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий" Шифр "ЛМС".

Примечательно, что за два месяца до этого, в середине июня, Минпромторг заключил контракт с АО "Камов", по которому эта вертолётостроительная фирма должна была к августу сформировать облик и основные лётно-технические, технико-экономические, эксплуатационные характеристики, подготовить ТЭО и техническое задание на разработку самолёта на замену Ан-2. По сообщению "Интефакса", шифр этого контракта в системе "СПАРК-Маркетинг" имел обозначение "Байкал ТП-ЭП".

Согласно опубликованной документации, соисполнителями должны были выступить ФГУП "СибНИА им. С.А.Чаплыгина", АО "МВЗ им. М.Л.Миля", ООО "Байкал-Инжиниринг" и управление военных представительств Минобороны РФ.

Потребителям информации, поступающей из недр Минпромторга - нам с вами, оставалось самим догадаться, что и конкурс, и контракт с АО "Камов" относятся к одному и тому же самолёту - "Байкал", наименование, которое весной 2018 года присвоили демонстратору технологий ТВС-2ДТС, спроектированному и построенному в СибНИА.

8 июня 2018 года в ходе своей поездки в Улан-Удэ глава Минпромторга Денис Мантуров кроме того, что сообщил о присвоении самолёту имени, также раскрыл некоторые подробности хода работ по запуску в серийное производство самолёта на Улан-Удэнском авиазаводе.

"Его ещё пока нельзя назвать опытным образцом, но это лётный образец, который полностью прошёл весь цикл аэродинамических испытаний. И следующий этап, который должен быть решён уже в рамках опытно-конструкторской работы, - это все вопросы, связанные с работой по композитам, по прочности. Это необходимо, чтобы принять окончательное решение по сохранению именно этой конструкции, - пояснил министр. - Рассчитываем, что тот иностранный двигатель, который сегодня закладывается, будет локализован, и, таким образом, решим задачи импортозамещения", — добавил Мантуров.

Это заявление руководителя Минпромторга, наверное, можно считать ключевым. Во-первых, из него становится понятным, что у ведомства есть серьёзные вопросы к цельнокомпозитной конструкции планера ТВС-2ДТС, а также крыла и оперения. Во-вторых, в условиях, когда от зарубежных поставщиков в любой момент можно ожидать очередного сюрприза в поставках высокотехнологичного оборудования - это необходимость отказа от импортного двигателя и его замена на российский аналог.

Однако, это заявление было сделано в начале лета 2018 года, а сейчас уже близится к концу 2019-й, и выясняется, что продвижения вперёд по самолёту "Байкал" фактически нет. Готовый проект СибНИА, который нужно было доработать с учётом использования российских композиционных материалов, силовой установки и авионики, задвинут в сторону, а Минпромторг заново ищет подрядчиков для проектирования самолёта, задание на который он же выдавал СибНИА ещё в 2012 году, и Институт его выполнил.

Кулуарные решения привели к тому, что мы с удивлением узнали, что Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) разработан аванпроект на лёгкий многофункциональный самолёт с двигателем ВК-800С, причём по схеме моноплан и в вариантах как с одним двигателем на 9 пассажиров, так и двухдвигательный на 19 кресел. Когда в этот проект попал УЗГА, кто его уполномочил разрабатывать аванпроект, на какие средства он был разработан и почему именно УЗГА занимался несвойственным ему делом, никакой информации не было. Про УЗГА вообще стало известно от официальных источников в первой половине сентября 2019 года, когда были обнародованы результаты итогов конкурса.

УЗГА - не конструкторское бюро, авиазавод занимается производством 19-местных самолётов Л-410. И почему-то именно этот авиазавод конкурсная комиссия определила в качестве разработчика самолёта "Байкал". При этом заявка на участие в конкурсе другого претендента - ООО "Байкал-Инжиниринг" была отклонена, как пишет РБК, из-за недоперечисления Сбербанком 68 копеек в счёт конкурсного взноса. Компания подала жалобу, ФАС её рассмотрела и выдала распоряжение об отмене конкурса. Минпромторгу не оставалось ничего иного, как дать задний ход и отменить выбор конкурсной комиссии.

В результате всего этого возникают вопросы прозрачности деятельности министерства по проекту самолёта "Байкал", а также наличия серьёзного лобби, которое проталкивает в проект Уральский авиазавод. А как итог - У-УАЗ и Республика Бурятия находятся в подвешенном состоянии, несмотря на заявления главы Бурятии Алексея Цыденова, что он рассчитывает как можно быстрее запустить в серийное производство на Улан-Удэнском авиазаводе лёгкомоторный самолёт ТВС-2ДТС "Байкал", тем более что уже есть потенциальные заказчики и в России, и за рубежом.

"Наш самолёт "Байкал" имеет такие аэродинамические свойства, которые позволяют решать очень много задач. У него высокая грузоподъёмность, большая дальность полёта. Например, он может взять три тонны груза и лететь 1800 километров с полной загрузкой. В порожнем варианте может 5 тысяч километров пролететь", - сказал глава Бурятии 12 августа 2019 года в интервью РИА Новости.

"Надеюсь, все-таки как можно быстрее удастся запустить самолёт в серийное производство, потому что вице-премьер Юрий Борисов - за, президент РФ Владимир Путин поручение дал, Ростех, как владелец "Вертолётов России" - за, Минпромторг тоже не против. Со своей стороны могу сказать, что мы всё сделаем, чтобы самолёт был", - добавил Цыденов.

Таким образом получается, что Минпромторг, во-первых показывает свое полное неуважение к руководству Бурятии, дезавуируя своими действиями его слова, а во-вторых, саботирует поручение президента РФ по запуску "Байкала" в серию. И кроме того, создание Ан-2 от начала проектирования до постройки прототипа и его первого полёта заняло один год - 1946-1947. ТВС-2ДТС был готов к лету 2017 года, доработать готовый проект и запустить его в серию не могут уже более чем два года, и перспективы у проекта совершенно не ясны. В иные времена это назвали бы вредительством.

Справка:

Министерство промышленности и торговли РФ концентрирует в себе все ведомства, которые в СССР выделялись в отдельные государственные структуры - общесоюзные министерства, соответствующие своему промышленному направлению.

В 1991 году после распада Союза, министерства были упразднены, а 16 мая 1992 года было образовано Министерство промышленности Российской Федерации. В сегодняшнем виде Минпромторг существует с 12 мая 2008 года. В его ведении находятся и лёгкая промышленность, и тяжёлая, авиа и автомобилестроение, фармацевтика, электроника, судостроение, производство боеприпасов, общественное питание и бытовое обслуживание, народные художественные промыслы, торговля, организация выставок и ярмарок и т.д.

Андрей Величко

для сайта "Авиация России"