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27.09.2019
Lenta.ru

ВМФ России предрекли потерю океанского статуса

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Источник изображения: lenta.ru

Военно-морской флот (ВМФ) России вследствие отсутствия должного финансирования теряет статус океанского, строя вместо крупных кораблей малые, тем самым превращаясь в прибрежную силу, пишет "Свободная Пресса".

"Однако деградировал не только флот, но и судостроительная промышленность, которая должна поддерживать в боеспособном состоянии уже имеющиеся корабли и строить новые", — утверждает издание, напоминая о чрезмерном затягивании строительства крупных кораблей, например, фрегатов "Адмирал Горшков" проекта 22350 (заложен в 2006-м, вступил в строй в 2018-м), "Адмирал Касатонов" того же проекта (заложен в 2009-м, сегодня проходит ходовые испытания), большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен" проекта 11711 (заложен в 2004-м, вступил в строй в 2018-м).

Согласно "Свободной Прессе", в России "странным образом существуют два флота — реальный и виртуальный". "Виртуальный же флот продолжает бурно развиваться. Санкт-петербургские КБ [конструкторские бюро] и их филиалы с завидным постоянством предлагают все новые и новые проекты авианосцев и универсальных десантных кораблей. И они очень разнообразны, что называется, на любой вкус. И легкие, и тяжелые, и с паротурбинной силовой установкой, и с ядерным реактором, и с паровой катапультой, и с электромагнитной… И при этом утверждается, что стоить эти корабли будут совсем немного", — пишет издание.

В августе в The National Interest заявили, что ВМФ России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную.

В июле в еженедельнике "Звезда" появилась публикация, где предлагалось создать подводный авианосец "с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного, спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда, без его подъема на поверхность".

В октябре 2018 года неназванный представитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) сообщил ТАСС, что аванпроект российского легкого авианосца предполагает подводную часть в виде полукатамаранов.

В сентябре того же года военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков назвал тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" прототипом будущего универсального авиационного корабля. В том же месяце корабль попал в список семи худших вертолетоносцев и авианосцев мира по версии Business Insider.

В августе военный эксперт Павел Лузин показал, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны.

В мае в блоге navy_korabel обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет "растаяли" восемь атомных подводных лодок (АПЛ).

В январе первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков написал, что ВМФ России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине. В декабре 2017 года эксперт заявил, что "уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
11711
22350
Авианосец
Ядерный щит
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