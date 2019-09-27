Baltnews (Литва): "В патроннике гильзу "приварило"". Как автомат АК-74М прошел невероятный краш-тест

Специалисты "Калашникова" протестировали АК-74М на прочность безостановочной стрельбой очередями. По требованиям Минобороны, АК должен выдержать 180 выстрелов в этом режиме. Даже такой темп стрельбы не является нормальным. На тесте же из автомата выпустили 587 выстрелов. К чему это привело, читайте в статье.

На портале "Калашников Media" в рамках проекта "Разрушители оружия" опубликовали видео испытаний АК-74М на прочность.

Для проведения испытаний были подготовлены 26 магазинов емкостью 30 патронов. Сам тестируемый автомат был 2014 года выпуска и уже имел некоторую степень износа. По завершению эксперимента оружие разобрали, чтобы проверить изменения, которые произошли в деталях конструкции.

Результат

По требованиям Министерства обороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению.

"После 587 выстрелов у испытуемого АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья. Однако при этом сам ствол продолжал держать форму, и явного расплавления не наблюдалось".

"Появляется пламя, все плавится, но держит форму, я не могу деформировать его", - пояснил по ходу испытаний специалист "Калашникова" Георгий Губич.

После окончания теста, когда оружие остыло, специалист стал разбирать автомат и оценил степень повреждений.

Затвор оружия покрылся ржавчиной после того, как его облили водой в горячем виде, но деформирован не был, затворная рама осталась цела, в патроннике "приварило" гильзу. Дальше автомат разобрать не удалось, потому что накладка газовой трубки прикипела полностью.

Учитывая, что это произошло после 587 непрерывных выстрелов, можно с уверенностью говорить, что АК-74М не просто отвечает требованиям Минобороны, а намного превосходит их.

Что за автомат

АК-74М - это 5,45 мм модернизированный автомат, он является индивидуальным оружием армейских и специальных подразделений. Оружие предназначено для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

Конструкция АК-74 была идентична конструкции автомата АКМ, но автомат отличался новым двухкамерным дульным устройством, которое выполняло задачи дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя. Применение нового дульного тормоза позволило заметно улучшить точность и кучность стрельбы, особенно быстрыми одиночными выстрелами и очередями.

Как указано в описании разработчика, наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении на марше, при транспортировке и десантировании, при этом имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом.

Детали оружия обладают высокой прочностью и стойкостью к внешним воздействиям, а применение защитных покрытий обеспечивает высокую коррозионную стойкость металлических элементов.

Помимо этого, на АК74М предусмотрены посадочные места для присоединения 40-мм подствольного гранатомета, штыка-ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов.