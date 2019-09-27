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27.09.2019
Военно-промышленный курьер

Отдыхать, но не воевать – армия США в Польше

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стоимость содержания американских солдат в Польше составит 50 млн долларов в год.

Такие неофициальные данные приводит RMF FM. Число военнослужащих США в Польше в ближайшее время достигнет 5500 человек.

Большую часть расходов - на коммунальные платежи и налог местному самоуправлению - несёт Министерство национальной обороны Польши. Особняком от этой суммы ($ 50 млн) стоят расходы на модернизацию военной инфраструктуры и строительство для армии США жилых зданий, ангаров и баз. Здесь стоимость достигает 2 млрд долларов (за счёт Польши, естественно), но, по словам собеседников RMF FM, она может быть уменьшена вдвое.

Наибольшие затраты связаны с модернизацией базы в г. Повидзь, где США намерены разместить бронетанковую бригаду (сейчас в Повидзе, где в 2018 году местные жители подняли бунт против янки, стоит авиаполк). Это порядка 260 млн долларов. Есть затраты на строительство другой инфраструктуры, в частности база беспилотников в г. Ласк Лодзинского воеводства и база в г. Люблинец Силезского воеводства, где будут размещены силы спецназначения.

Польские пользователи портала Interia.pl, комментируя новость о расходах, которые лягут на бюджет страны, были бескомпромиссны:

"Если вы считаете, что иностранные войска будут сражаться за Польшу, то вы очень неправы. Не так давно Трамп заявил, что не отправит своего сына воевать за "какую-то Черногорию". Польша для армии США будет только бесплатной тренировочной базой. Во всяком случае, война США с Россией невозможна. Оба знают, что в этой войне не будет ни победителей, ни побежденных";

"Помните оккупационные силы, которые вскоре уничтожили людей в таких странах, как Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан и т. д. Это было сделано вашим замечательным НАТО (США). Так будет и в случае с Польшей. У вас всё ещё тапки на глазах? А что подписал наш президент (Анджей Дуда - EADaily) в США? Да, никто ничего не знает. Они сделали нас колониальной страной";

"Помните, иностранные войска - это всегда измена!"

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Страны
Афганистан
Ирак
Ливия
Польша
Россия
Сирия
США
Черногория
Проекты
NATO
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