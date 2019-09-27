Финансовая помощь ЕС Украине беспрецедентна - официальный представитель ЕК

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) готова сообщить подробные цифры финансовой помощи ЕС Украине, но не станет комментировать телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"В течение пяти лет ЕС оказал беспрецедентную поддержку Украине, выделив самый большой в истории Европейского союза пакет помощи", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу отреагировать на замечание Трампа в ходе разговора с Зеленским о том, что Евросоюз должен больше помогать Украине.

"Для Украины, вставшей на путь демократии, которая встретилась с беспрецедентными вызовами и предпринимала реформы, начиная с революции 2014 года, союз выделил более 15 млрд евро в субсидиях и займах для поддержки процесса реформ, жестко обусловив это дальнейшим прогрессом на их пути", - сообщил представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос о том, какую часть этой финансовой помощи составляет финансирование оборонных расходов, пресс-секретарь сказал, что ЕС "поддерживает территориальную целостность Украины с применением различных мер", включающих дипломатию и политическую поддержку.