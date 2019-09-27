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27.09.2019
Lenta.ru

Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве

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Источник изображения: Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Посмотрим, как Белоруссия будет реагировать на то, что в 10 километрах от ее границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России", — отметил эксперт.

В сентябре Минобороны Литвы анонсировало переброску в страну на полгода около 500 американских военнослужащих, 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley и 70 единиц другой техники.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров назвал "неприятным эпизодом" отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

В июне в Литве проходили учения спецназа стран НАТО "Пылающий меч", в которых принимали участие 420 военных из 14 стран.

В ноябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Польше не создавать "лишние базы" на своей территории.

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
Bradley
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Персоны
Лавров Сергей
Проекты
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Военные учения
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