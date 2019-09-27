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27.09.2019
Военное обозрение

Армия Нидерландов пересаживается на броневики от Iveco

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Вооруженные силы Нидерландов в ближайшем будущем пересядут на бронемашины итальянского производства класса MRAP MTV 4Х4. Министерство обороны страны заключило контракт с компанией Iveco Defence Vehicles на поставку 1275 бронированных машин данного типа.

Источник изображения: Iveco

Нидерландское Министерство обороны заключило контракт на поставку 1275 итальянских бронемашин MTV (Medium Tactical Vehicle), также известную под итальянской аббревиатурой VTTM (Veicolo Tattico Medio Multiruolo). Подробности соглашения не приводятся, известно, что поставка броневиков будет вестись в период с 2022 по 2026 год.

Бронемашина класса MRAP разработана Iveco Defence Vehicles совместно с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в 2000-е годы в двух вариантах - с колесной формулой 4х4 (боевая масса 18 тонн) и 6х6 (масса 25 тонн). Трехосный вариант броневика 6Х6 под обозначением Grizzly проходил испытания в немецком Бундесвере в 2007-2010 годах, но так и не был закуплен, поэтому вариант 6Х6 вообще не выпускался серийно. Заказанный Нидерландами двухосный 4х4 вариант машины VTTM с 2010 года небольшими партиями поступал в итальянскую армию. Всего было закуплено 76 броневиков под итальянским названием ORSO (Медведь), из них 16 машин были в варианте медицинского бронеавтомобиля и некоторое количество в варианте машины инженерной разведки и разминирования. Также 5 броневиков MPV 4х4 были поставлены армии Ливана.

При полной боевой массе 18 тонн машина MPV (4x4) вмещает 11 человек. Машина оснащена дизельным двигателем Iveco Cursor 9 мощностью 400 л.с. и автоматической трансмиссией. Уровень защиты не раскрывается. В каких вариантах бронемашина будет поставляться вооруженным силам Нидерландов, пока не известно.

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Страны
Германия
Италия
Ливан
Нидерланды
Продукция
СПМ-3 Медведь
Компании
Iveco
Krauss-Maffei
Проекты
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