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27.09.2019
ТАСС

Источник: запуск "Протона" с коммерческими спутниками может состояться 3-5 октября

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"Протон-М"
"Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

Изначально запуск был запланирован на 30 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 может состояться 3-5 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В случае принятия решения на продолжение работ пуск может быть осуществлен 3-5 октября", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что отклонения от нормы были выявлены "в защитных элементах, не оказывающих влияние на подготовку и пуск ракеты-носителя".

Изначально запуск "Протона-М" с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомоса. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с "разгонником".

В среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов. По его словам, запуск будет осуществлен в первой половине октября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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