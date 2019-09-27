США разрешили Украине ремонтировать вертолёты семейства "Ми"

Украинские предприятия военно-промышленного комплекса теперь могут проводить ремонт советских и российских вертолетов марки "Ми" для иностранных заказчиков. Соответствующие сертификаты Министерству обороны Украины вручили Соединенные Штаты.

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Как сообщил на своей странице в Фейсбуке министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сертификаты передал стратегический советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер. С получением данных документов от США, Украина получила право проводить ремонт всех вертолетов семейства "Ми" для иностранных заказчиков.

Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков

- заявил Загороднюк.

Ранее сообщалось, что "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", обеспечивающий капитально-восстановительный ремонт и модернизацию вертолётов семейства "Ми" украинской армии, еще в 2016 году получил сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120. А еще раньше, в 2013 году "Авиакон" и ОАО "МВЗ имени М.Миля" подписали договор на конструкторско-технологическое сопровождение капитального ремонта вертолетов гражданского назначения Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Ми-17 и их модификаций.