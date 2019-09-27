Войти
27.09.2019
ТАСС

Спутник Минобороны РФ приняли на управление и присвоили ему номер "Космос-2541"

202
0
+1
Пуск ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Архивное фото
Пуск ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Минобороны России /

Его также внесли в российский космический каталог

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Космических войск, аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально. "После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2541", - уточнили в пресс-службе.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и космическом аппарате "Космос-2541", - также сообщили в ведомстве. Главный каталог космических объектов - единая информационная база данных, содержащая координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. В каталоге хранятся данные об искусственных объектах на высоте от 120 км до 50 тыс. км. По каждому объекту записывается набор элементов орбит, достаточный для точного прогнозирования его движения, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и так далее.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:55 мск. "Разгонник" вывел аппарат на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.

Летные испытания ракет-носителей серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка было проведено 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в. Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
Похожие новости
25.06.2018
ВКС приняли на сопровождение разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту космический аппарат "ГЛОНАСС-М"
04.12.2017
Запущенный с Плесецка спутник Минобороны принят на управление
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
30.11.2011
«Глонасс-М» взят на управление войсками ВКО
05.10.2007
Вахта продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен