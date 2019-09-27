Испытания имитатора российской ракеты "Калибр" попали на видео в США

ВМС США провели испытания ракеты-мишени GQM-163A "Койот", призванной имитировать "Калибр".

The #Navy conducted the first East Coast launch of the GQM-163A Coyote Supersonic Sea Skimming Target from @NASA's Wallops Flight Facility in Virginia Sept. 12 as part of a fleet missile exercise, known as MSLEX https://t.co/wyeUFeLg5v pic.twitter.com/OBF7vsrUR7 — пј®пјЎпј¶пјЎпј©пјІ (@NAVAIRNews) September 24, 2019

Об этом рапортует пресс-служба ВМС США.

Запуск состоялся на острове Уоллопс, расположенном в штате Вирджиня. Испытания прошли в рамках военных учений MSLEX.

Информация о том, что Военно-морские силы США заключили контракт с компанией Northrop Grumman Innovation Systems на модификацию "Койота", появилась чуть более полугода назад.

Суть заказа была в том, чтобы интегрировать в ракету-мишень систему сбрасываемых дипольных отражателей. Это позволило бы имитировать российский сверхзвуковой "Калибр", а точнее отделение его последней ступени от предпоследней.

Стоит заметить, что это далеко не первое "перевоплощение" ракеты-мишени "Койот".

Создавалась она в 1990-е годы при странных обстоятельствах на базе российской ракеты-мишени МА-31. А та, в свою очередь, по характеристикам была схожа с советской авиационной тактической ракетой Х-31.

За годы службы "Койот" уже успел побывать в роли противокорабельных сверхзвуковых ракет типа "Гранит"/"Москит".

Олег Корякин