В Минобороны РФ сообщили о возможности авиабазы в Хмеймиме принимать ракетоносцы

Строится вторая ВВП, есть укрытия для самолетов от атак боевых дронов

Хмеймим. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская авиабаза Хмеймим в Сирии способна принимать ракетоносцы, идет строительство второй взлетно-посадочной полосы, заявили в Минобороны РФ.

"Сейчас производится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая увеличит его возможности. Построены новые сооружения, в которых установлены самолеты. Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, а также от дождя и прямых солнечных лучей", - сообщил журналистам заместитель командира авиаполка на базе "Хмеймим".

По словам собеседника, Хмеймим - современная авиабаза ВС РФ, аэродром первого класса, который способен принимать все типы летательных аппаратов, от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев.

Офицер рассказал, что сегодня летчики выполняют в основном учебно- боевые вылеты.

На авиабазе Хмеймим в Сирии в настоящее время находится около 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители Су-35, сообщил он.

"В декабре 2017 года большая часть личного состава и техники была выведена в постоянные места дислокации. Сейчас на авиабазе находятся около 30 летательных аппаратов - это современные истребители Су-35С, (бомбардировщики) Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ", - сообщил заместитель командира авиаполка.

В январе 2017 года информированный источник сообщал "Интерфаксу" о планах развивать инфраструктуру авиабазы Хмеймим и ремонта второй взлетно-посадочной полосы, а также дополнительных рулежных дорожек на аэродроме.

По словам источника, еще на этапе подготовки к приему самолетов российской авиагруппы был произведен ремонт взлетно-посадочной полосы, ранее принадлежавшей гражданскому аэропорту Латакии.

Собеседник агентства сообщил тогда, на "Хмеймиме" построен новый пункт управления воздушным движением, оснащенный современными техническими средствами управления и радиотехническим оборудованием.

Источник также сообщал, что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.