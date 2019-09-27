Войти
27.09.2019
Lenta.ru

Вблизи Крыма "затонула" субмарина

166
0
0

Видео: Телеканал Звезда / YouTube

В Черном море у побережья Крыма российские военные отработали поиск и спасение субмарины, которая, согласно легенде учения, получила незначительные повреждения, после чего залегла на грунт. Соответствующий ролик, снятый изнутри подлодки, опубликовал на YouTube телеканал "Звезда".

Поиском субмарины занимались вертолеты Ка-27ПС. После обнаружения подлодки к ней из спасательного судна "Коммуна" был спущен глубоководный аппарат, который "поднял" раненых подводников наверх.

"На завершающем этапе учения экипаж подводной лодки после устранения повреждений совершил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки", — отмечает телеканал.

В октябре 2018 года на тренировке в Черном море дизель-электрическая подлодка "Краснодар", прозванная в НАТО "Черной дырой", была полностью обесточена и легла на грунт. Тогда же Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы (в августе 2000 года) атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
636.3
NATO
Военные учения
Похожие новости
22.08.2019
Минобороны примет меры из-за напряженной обстановки на западном направлении
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
12.12.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов встретился с иностранными военными атташе
05.08.2010
Перспективы флота
15.07.2008
Предприятия ОПК России представят новые образцы авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен