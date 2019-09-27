Вблизи Крыма "затонула" субмарина

Видео: Телеканал Звезда / YouTube

В Черном море у побережья Крыма российские военные отработали поиск и спасение субмарины, которая, согласно легенде учения, получила незначительные повреждения, после чего залегла на грунт. Соответствующий ролик, снятый изнутри подлодки, опубликовал на YouTube телеканал "Звезда".

Поиском субмарины занимались вертолеты Ка-27ПС. После обнаружения подлодки к ней из спасательного судна "Коммуна" был спущен глубоководный аппарат, который "поднял" раненых подводников наверх.

"На завершающем этапе учения экипаж подводной лодки после устранения повреждений совершил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки", — отмечает телеканал.

В октябре 2018 года на тренировке в Черном море дизель-электрическая подлодка "Краснодар", прозванная в НАТО "Черной дырой", была полностью обесточена и легла на грунт. Тогда же Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы (в августе 2000 года) атомной подлодки К-141 "Курск" российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.