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27.09.2019
WarSpot

"Шершни" вернулись в строй

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Источник изображения: warspot.ru

Вчера, 25 сентября, портал defence-blog.com сообщил о том, что ВМС США существенно нарастили уровень боеготовности своей палубной авиации.

В американском военном командовании заявляют, что за два года сумели довести уровень боеготовности истребителей F/A-18 E/F Super Hornet и EA-18G Growler до 80%. В 2017 году этот показатель составлял порядка 30%.

Палубный истребитель F/A-18 Super Hornet

Источник изображения: defensenews.com

"Это был год результатов для морской авиации. Я невероятно горжусь нашими моряками, гражданскими товарищами по команде и отраслевыми партнёрами. Они разработали и внедрили NSS (новая система логистики — прим. ред), а затем продемонстрировали показатели готовности, которых не наблюдалось более десяти лет. Их результаты невероятны, а их страсть к совершенствованию вдохновляет", — заявил вице-адмирал Девольф Миллер.

В прошлом году Минобороны США отчиталось о том, что почти половина из 546 палубных боевых самолётов готова к выполнению задач, а в начале этого года от 63% до 73% самолётов были готовы в любой момент отправиться в бой.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
Super Hornet
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