Пентагон хочет редактировать геном для "противостояния действию биологического оружия"

Пентагон разрабатывает новую систему защиты от биологического оружия. Агентство перспективных исследований ВС США рассматривает редактирование ДНК как один из способов создания широкого спектра антител для биохимических угроз.

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Биологическое оружие – это то, о чем так не любят говорить военные. Тем не менее, это одна из самых серьезных угроз, которые существуют на сегодняшний день как для любой из армий, так и для гражданского населения.

DARPA, агентство перспективных исследований Пентагона, с недавнего времени активно вовлечено в разработку способов превентивной борьбы с биологическими угрозами. В качестве одного из наиболее перспективных направлений военные ученые выбрали редактуру генома, которая позволит создать широкую гамму антител, способных противодействовать основным биологическим угрозам.

Наше внимание сосредоточено на аспекте защиты и восстановления, а не на улучшении. Все эти технологии, они двойного назначения. Вы можете использовать их для зла - и DARPA собирается использовать их для добра, чтобы защитить наших бойцов.

- сказал Стивен Уолкер, один из руководителей проекта, в интервью журналу Breaking Defense.

Военные на пути редактирования генома

Можете ли вы на самом деле защитить солдата на поле битвы от химического оружия и биологического оружия, контролируя его геном, заставляя геном производить белки, которые будут защищать солдата изнутри?

- задается вопросом Уолкер.

DARPA также работает над программой "Создать для 20 000 человек вакцину за 20 дней в качестве от вируса, которого вы никогда раньше "не видели"". Проблему ученые видят в том, что время на разработку, производство, накопление и распределение одной порции лекарства может оказать слишком большим для будущих видов биовооружений.

Как только вы разработаете защиту от одной из форм искусственной чумы, враг может использовать инструменты редактирования генов для создания другой версии, биохимическая структура которой настолько отлично, что старые антитела уже не распознают ее.

Обратить вспять

Многие болезни мутируют таким образом все время. Вот почему можно сделать серию прививок в детстве, которые защитят от кори или ветряной оспы на всю оставшуюся жизнь, но необходимо делать новую прививку от гриппа каждый год. И еще никто не придумал, как остановить простуду. Испанский грипп 1918-1919 годов убил больше людей, чем первая мировая война; представьте его в виде оружия.

Иметь возможность находить решение для каждого возможного случая становится все более и более неразрешимым из-за синтетической биологии и способности людей в любой точке мира делать что-то немного отличающееся. Вы не можете накопить достаточное количество вакцины или антивирусных средств, чтобы защитить население в будущем.

- сказал Уолкер.

DARPA стремится нейтрализовать или даже обратить вспять эффекты технологии CRISPR Cas9, энзима, который в первую очередь сделал нынешний прорыв в редактировании генов возможным. (Стоит отметить, что Китай в настоящее время является ведущей страной в области науки о генном редактировании и его технологиях.)

Ирония редактирования генов заключается в том, что один из важнейших инструментов современной науки не был изобретен с нуля в лаборатории: он был найден в природе. Многие бактерии используют CRISPR - целый комплекс последовательностей ДНК - в качестве естественной защиты от вторжения вирусов, позволяя им "распознавать" вирусную ДНК как инородное тело и затем использовать белок Cas9, чтобы разрезать ее на части, "убивая" вирус (хотя технически вирусы не являются живыми существами). Ученые перепрофилировали CRISPR Cas9, чтобы разделить и реорганизовать гены.