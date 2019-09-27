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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Российские системы ПВО в Сирии способны уничтожить цели на дальности до 250 км

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Хмеймим (Сирия). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Российскими военными в Сирии создана эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО), состоящая из систем С-400, комплексов "Тор-М2" и "Панцирь-С1", сообщил командир зенитного ракетного полка, базирующегося на аэродроме Хмеймим.

"Здесь создана эшелонированная система ПВО, которая включает в себя комплексы дальнего действия ЗРС С-400 и комплексы ближнего действия "Тор-М2" и "Панцирь-С1", - сказал он.

По словам военного, в задачи полка входит прикрытие объектов на территории авиабазы Хмеймим и порта базирования Тартус от ударов беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов, а также от тактической авиации и крылатых ракет.

Командир полка заявил, что эти системы ПВО способны уничтожать все виды воздушных объектов на дальности от 20 километров до 250 километров.

"Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" эффективно справляются с задачами уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, которые имеют малую эффективную поверхность рассеивания, а также с высокоскоростными снарядами реактивных систем залпового огня промышленного и кустарного производства, которые активно используют боевики", - сказал он.

По словам военного, вся информация о воздушной обстановке собирается от радиолокационных средств радиотехнического батальона, а также от собственных средств разведки командного пункта полка и зенитных ракетных дивизионов.

"Управление боевыми действиями производится в полностью автоматизированном режиме, начиная от момента обнаружения воздушных объектов и взятие их на сопровождение, до момента принятия решения на уничтожение воздушных целей", - сообщил командир полка.

Ранее командир российского зенитного ракетного полка в Сирии по имени Константин (фамилия не называлась) сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что боевики в Сирии за четыре месяца пытались атаковать базу Хмеймим 30 снарядами и 13 беспилотниками.

"За последние четыре месяца уничтожено 30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону авиабазы со стороны провинции Идлиб незаконными вооруженными формированиями", - сказал командир российского зенитного ракетного полка в Сирии по имени Константин (фамилия не называлась) в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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