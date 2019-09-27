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27.09.2019
Военное обозрение

Замминистра обороны США: НАТО не готово к отражению атак дронами

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Североатлантический альянс не готов к отражению ройных атак "дронами-камикадзе" и ракет малой дальности, подобные тем, которые недавно поразили нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом пишет портал Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

НАТО не готово к отражению атак ракет малой дальности и небольших БПЛА. Об этом заявил Джон Руд, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам военной политики, выступая на саммите Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.

Руд утверждает, что угрозы, которые несёт подобное оружие и тактика его использования развились быстрее, чем НАТО смогло доработать системы ПРО и РЛС для обнаружения более мелких и быстро движущихся объектов.

Активные инвестиции в эту сферу привели к тому, что малые БПЛА превратились в серьезную проблему, способную нанести больший ущерб, чем крылатые ракеты.

- заявил замминстра обороны США.

Уроки от России

Портал Breaking Defense отмечает, что Руд не выделял отдельно нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но однако в ходе речи параллели были очевидны. В качестве примера военный чиновник привел также "действия России на Украине".

В рамках наших инвестиционных приоритетов мы должны уделить больше внимания этой области.

- обозначил проблему военный чиновник.

Руд не представил никаких подробностей, но признал "российское использование беспилотников в качестве передовых артиллерийских корректировщиков на Украине" в качестве реального предупреждения о новом виде войны.

Альянс сталкивается с изменением ситуации. Умный противник, такой, как русские, использует новые тактические приемы. Если бы мы больше обратили внимание на уроки войны на Украине, которые даёт нам Россия, приоритеты НАТО на поле боя могли бы сместиться. Мы должны быть умнее.

- говорилось в докладе чиновника.

Журнал отмечает, что "Кремль посмеялся над неспособностью систем противовоздушной обороны США остановить атаку на Саудовскую Аравию". Президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду вместо американских комплексов купить ЗРК С-300 и С-400 российского производства.

Пентагон пытается нагнать уходящий поезд

Несмотря на неспособность систем противовоздушной обороны Соединенных Штатов в Саудовской Аравии отразить удар, последнее время Пентагону удалось достичь некоторых успехов в противодействии малым БПЛА.

Недавно морские пехотинцы на борту УДК Boxer сбили по крайней мере один иранский беспилотник в Ормузском проливе. Для этого они воспользовались помощью интегрированной системы морской противовоздушной обороны. Также идет разработка систем ПВО малой дальности, установленных на БТР Stryker, действуют несколько программ по развитию лазерных систем противовоздушной обороны.

В тоже время, по словам Руда, "угроза, с которой мы столкнулись, растет быстрее, наши собственные контрмеры".

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Страны
Иран
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
Boxer GTK
Stryker
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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