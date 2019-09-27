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27.09.2019
Независимое военное обозрение

Грандиозный парад в Поднебесной

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Торжества Пекина омрачает торговая война с Вашингтоном

Власти КНР готовятся отметить семидесятилетие образования Республики крупнейшим военным парадом за всю ее историю, который состоится 1 октября. Торжественное шествие войск и техники продемонстрирует мощь страны, как растущей военной державы. Последний военный парад прошел в Пекине в 2015 году и был приурочен к празднованию 70-летия победы во Второй мировой войне. В этом празднике принимал участие и президент РФ Владимир Путин.

Коммунистическая партия намерена показать свое новейшее вооружение и многочисленные войска, которые пройдут колоннами по главной площади столицы Тяньаньмэнь. По сообщениям китайских СМИ, в параде примут участие 580 единиц военной техники, 160 боевых самолетов, истребителей, бомбардировщиков и вертолетов и 15000 тысяч военнослужащих. Общее число участников парада составит 100000 человек. Замглавы руководящей группы по организации парада генерал-майор Цай Чжицзюнь заявил, что мероприятие должно стать торжественным и величественным, и будет сопровождаться музыкальными патриотическими произведениями, которые исполнит военный оркестр состоящий из более чем 1000 человек.

В течение нескольких недель, предшествующих празднованию, в связи с ночными репетициями парада, центр города был частично перекрыт. Подъезды к зданиям, расположенным по ходу движения военных колонн, также были закрыты. В городе

с 22-милионным населением царит атмосфера предпраздничного ожидания, но при этом повышенное внимание уделяется безопасность в китайской столице. Меры предосторожности ужесточаются в связи с тем, что торжественное событие наступает в непростое время для партии и ее лидера, президента Си Цзиньпина. Торговая война Вашингтона с Пекином оказывает негативное влияние на экономику Китая и привела к некоторому замедлению темпов ее развития.

Как сообщила в среду, 25 сентября, пресс-служба МИД КНР спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Китая Ван И, пребывший в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, заявил, что развязывание и ведение односторонней торговой войны в условиях глобализации не является верной стратегией. "Свободный поток ресурсов, формируемый процессами глобализации, создает огромный объем богатства, и в то же время может привести к неравномерному внутреннему развитию и дисбалансу в торговле между странами", - сказал министр.

По мнению дипломата, "правильная позиция заключается в том, что внутренние проблемы должны решаться путем углубления реформ и корректировки механизмов распределения". "Разногласия между странами должны быть решены путем укрепления глобального управления, равноправного диалога и консультаций", - подчеркнул глава китайского МИД.

Он также отметил, что перекладывание вины за внутренние проблемы на кого-то другого не является верным решением. "Ведение односторонней торговой войны - это неправильный рецепт", - заметил Ван И и добавил, что "экономическая глобализация - это историческая тенденция", которую никто не должен и не может остановить.

Главный дипломат считает, что экономики Пекина и Вашингтона неразрывно связаны между собой, и отдаление стран друг от друга в экономическом плане неразумно и невозможно. "Китай и Соединенные Штаты уже стали важными торговыми партнерами и инвестиционными объектами друг для друга", - подчеркнул Ван И. "Отделение и закрытие друг от друга стран с такими большими экономиками и глубокой взаимозависимостью - неразумно и невозможно", - продолжил дипломат. Он также отметил, что "открытость является устоявшейся государственной политикой Китая, ворота китайской открытости ни в коем случае не могут быть закрыты, они могут только открываться чем дальше, тем больше".

"Мы первыми в мире провели выставку импорта, открыли миру китайский рынок, предоставив всем странам пропорциональный шанс на развитие" - подчеркнул министр. Он также добавил, что КНР "ускоряет поступь в осуществлении углубленных структурных реформ".

Вместе с тем, как заметил Ван И, "открытость должна быть взаимной". "Китай как раз сейчас непрерывно расширяет открытость перед всеми странами, включая США, при этом мы надеемся, что и США шире откроют свои ворота для Китая, уменьшая несправедливые ограничения разного рода", - заключил он.

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство торговли Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.


Лина Маякова

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