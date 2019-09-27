Oshkosh разрабатывает прототип бронеавтомобиля JLTV для СВ Великобритании

ЦАМТО, 26 сентября. Oshkosh Defence в рамках двухлетнего контракта с начала этого года работает над прототипом легкого тактического бронеавтомобиля JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4 для демонстрации интеграции затребованного ВС Великобритании специального оборудования.

Великобритания намерена закупить бронеавтомобили JLTV в рамках программы оснащения СВ страны многоцелевыми защищенными бронемашинами MRV-P (Multi Role Vehicle - Protected). Представители командования ВС Великобритании рассчитывают, что демонстрация откроет путь для принятия МО Великобритании решения о начале производства.

Официальные представители Министерства обороны Великобритании подтвердили, что решение о проведение этапа демонстрации JLTV было принято в апреле 2019 года. В рамках программы "Иностранные военные продажи" МО США заключило с Oshkosh Defence контракт на создание прототипа. Работы на двух серийных машинах ведутся на предприятии компании в США.

Британский источник сообщил, что работы сосредоточены на интеграции британских систем связи и боевого управления, включая аппаратуру связи "Боуман" и средства радиоэлектронного противодействия. Машина также должна соответствовать британским требованиям безопасности дорожного движения. Базовый дизайн машины меняться не будет.

После завершения этапа демонстрации в 2021 году Министерству обороны Великобритании будет представлено новое экономическое обоснование для одобрения серийного производства.

По оценке Jane's, британское военное ведомство рассчитывает приобрести 821 бронеавтомобиль для СВ Великобритании и морской пехоты для замены легких многоцелевых и патрульных машин, включая минозащищенные "Хаски", а также бронированные и небронированные Land Rover.