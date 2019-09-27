Законодатели закрывают сведения об оборонных расходах РФ

Госдума приняла поправки к закону о ГОЗ

Государственная дума РФ приняла в первом чтении поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). В соответствии этим законом госкомпании должны будут закрывать информацию о закупках, связанных с исполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ). Принятие поправок состоялось 25 сентября.

Новая законодательная норма будет распространяться на закупки, осуществляемые в рамках ГОЗ по заказам на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также на разработки, производство и поставки космической техники и создание объектов космической инфраструктуры.

По замыслу депутатов, законопроект должен обеспечить решение целого ряда задач. Одной из таких задач является защита информации о ГОЗ. По сведениям, которыми располагают парламентарии, публикация госкомпаниями информации о военных закупках, позволяет заинтересованным зарубежным службам на основании ее анализа делать выводы об объеме ГОЗ, о ТТХ ВВСТ, о разработках, ведущихся в этой области, и получать другие данные о мероприятиях, направленных на повышение обороноспособности РФ. Другой задачей, которую предполагают решить парламентарии с помощью вводимых поправок, является защита поставщиков от грозящих им негативных последствий, связанных с взаимодействием с предприятиями ОПК, находящимися под действием международных санкций.

В соответствии с предложениями депутатов, все закупки, например, комплектующих или материалов, необходимых для выполнения названных контрактов по ГОЗ, госкомпании должны будут проходить только в закрытых формах, т.е. в рамках конкурсов, аукционов и других методов проведения конкурсных торгов, доступ к котором будут иметь только их участники.

Проведение таких закупок должно будет осуществляться на закрытой электронной торговой площадке "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в 2017 году Сбербанком и корпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках ГОЗ.

Информация о проведении названных закупок и контрактах, заключенных по их итогам, не будет размещаться в базах данных Единой информационной системы (ЕИС), относящихся к области военных закупок.

Ко второму чтению это закона депутаты планируют дополнить его нормами, обеспечивающими конкуренцию при проведении закупок, информацию по которым госкомпании должны будут закрывать.

Следует отметить, что, согласно законодательству США, МО, министерства видов ВС и самостоятельные управления военного ведомства ежегодно публикует открытые документы об ассигнованиях на соответствующий финансовый год, в которых содержатся очень подробные финансовые сведения о военных расходах, включая описание программ разработок и закупок вооружений. Каждая из этих программ имеет установленную форму представления и содержит данные о направлениях работ, подрядчиках, сроках выполнениях, испытаниях и т.д.

Однако в Пентагоне существует и так называемый "черный бюджет", данные о котором не доступны большей части членов Конгресса, не говоря уже об американской общественности. Из этого бюджета осуществляется финансирование закрытых программ МО США по созданию секретных вооружений, тайных операций органов военной разведки и соответствующих сил, а также ряд других мероприятий министерства.

Совершенно понятно, что объемы этих расходов не поддаются даже приблизительному исчислению. Однако, некоторые американские эксперты говорят о том, что доля таких затрат МО может составлять более 20% официального военного бюджета Америки. По оценкам Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies), Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute) и некоторых американских СМИ, объемы ассигнований, расходуемых в рамках "черного бюджета" Пентагона сопоставимы с полными тратами на оборону таких государств, как Россия, Англия и Франция, не говоря уже о других странах мира.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"