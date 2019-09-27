Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи обсуждалась реализация программ диверсификации оборонно-промышленного комплекса и импортозамещения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин спросил у Борисова, как продвигается работа по программе диверсификации ОПК. Тот сообщил, что дела идут "в целом неплохо": "В 2018 году 20,8% – это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс".

Он сообщил также, что собирается доложить президенту "о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы", и добавил – на данный момент "срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет".

"Более того, я доложу Вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", – сказал Борисов.

Подробности встречи пока не приводятся.

Отметим, что до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил: в четверг Владимир Путин продолжит заниматься вопросами, поставленными после заседания комиссии по ВПК в Ижевске, в том числе обсудит их на встрече с Борисовым, передает РИА "Новости".

Отметим, что ранее эксперты составили список выигравших от санкций российских отраслей, и оборонно-промышленный комплекс вошел в число сфер, недостаточно оправившихся от ограничительных мер.

Наталья Ануфриева