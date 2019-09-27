Новейшая бразильская ДЭПЛ "Риачуэло" впервые выйдет в море

Первая бразильская подлодка нового поколения "Риачуэло" (S40), построенная по модифицированному французскому проекту "Скорпен", начала выполнять программу испытаний.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval News, сейчас субмарина, которую спустили на воду в декабре 2018 года, находится на заключительном этапе подготовки к выходу в Атлантический океан. Перед этим специалисты проверяют работу энергетической установки, систем навигации и связи.

Во время испытаний в открытом море экипаж "Риачуэло" должен провести тестовый запуск тяжелой торпеды F21 и макета противокорабельной ракеты SM-39 "Экзосет" модификации Block.2 Mod.2.

Морские испытания ДЭПЛ продлятся до конца первой половины 2020 года, а ввод субмарины в эксплуатацию запланирован на октябрь того же года. Вторую подлодку серии, "Умаита", спустят на воду в 2020 году, "Тонелеро" – в 2021-м, "Ангостура" – в 2022-м.

В конце 2008 года бразильское правительство заключило контракт с французской компанией DCNS (теперь – Naval Goup) на проектирование и постройку четырех подлодок с неядерной силовой установкой в рамках соглашения о передаче технологий, а также на оказание технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой бразильской атомной подводной лодки. Стоимость соглашения оценили в 8,3 млрд долларов.

"Риачуэло" состоит из пяти секций: третья и четвертая из них построены в Шербуре (Франция), финальная сборка выполнялась в Бразилии. Остальные подлодки от начала до конца построят в Бразилии.

Водоизмещение подлодок типа "Риачуэло" – 1870 тонн, длина корпуса – 71,62 метра. Скорость под водой – около 20 узлов, рабочая глубина погружения – 300 метров. Автономность – 45 дней. Экипаж – 35 человек.

Подлодка оснащена шестью 533-мм торпедными аппаратами. Боезапас – 18 торпед и противокорабельных ракет.