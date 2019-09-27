Американскую "боевую микроволновку" обкатают за рубежом

ВВС США намерены развернуть свое первое СВЧ-оружие, предназначенное для борьбы с беспилотниками. Пентагон уже уведомил Конгресс о соответствующей закупке.

Новая система энергетического оружия будет обкатываться за рубежом до конца 2020 года, за это время специалисты оценят ее эффективность. Одна установка под названием Phaser обошлась бюджету в 16,28 миллиона долларов США. Место, где будет использоваться оружие, не уточняется.

Представитель компании-подрядчика Майкл Джирджис в интервью Popular Mechanics заявил, что развертывание СВЧ-оружия - это не реакция на недавние события с атакой дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а результат "осознания растущей в последние годы потребности".

Данная система способна отключить с помощью микроволн беспилотники весом до 25 кг, летящие на высоте от 360 метров до километра. Phaser воздействует на дроны не тепловой энергией, а просто отключает электронику с помощью электромагнитного поля. Впрочем, по данным The Drive, система может и физически уничтожить начинку беспилотника. Потенциально Phaser может быть применен для отключения различных электронных систем вертолетов, самолетов и ракет. Сейчас он способен справиться одновременно с целой группой дронов.

Майя Бирюкова