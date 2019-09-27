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27.09.2019
Российская газета

Скорострельную советскую морскую пушку установили на грузовик

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии на военно-морской базе в Тобруке, находящейся под контролем ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара, заметили гантрак с необычным вооружением.

Местные умельцы установили на грузовик 30-мм орудие от спаренной советской морской установки АК-230. Эта артсистема интересна тем, что имеет водяное охлаждение стволов. Заряжание также обладает своими особенностями - оно револьверное.

Скорострельность орудия, способного уничтожать цели на дистанции более 4700 метров, - до 1000 выстрелов минуту.

В боекомплект входят осколочно-фугасные и бронебойные снаряды, последний может пробивать до 2 см брони на дистанции в 1000 метров.

Как отмечается, ранее такие установки бойцы ЛНА монтировали на тяжелых грузовиках.

АК-230 стояли на двух сторожевых кораблях проекта 1159-ТР, которые в 80-е годы поставлялись в эту страну Советским Союзом.

В ходе гражданской войны в Ливии стороны, вовлеченные в конфликт, применяли самые разнообразные гантраки. На автомобилях можно было увидеть крупнокалиберные пулеметы ДШК, 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2.

На отдельные образцы устанавливались 107-мм установки залпового огня Тип 63 китайского производства, а также блоки для запуска неуправляемых авиационных ракет.

На пикапах были также замечены 90-мм орудия от бразильских бронеавтомобилей Engesa EE-9 Cascavel.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Ливия
Проекты
1159 Дельфин
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