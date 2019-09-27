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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Производитель ЗРК "Тор" увеличивает долю гражданской продукции

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Логотип АО «Купол»
Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Источник изображения: http://www.kupol.ru/

Ижевск. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Ижевский электромеханический завод "Купол" (ИЭМЗ "Купол", входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") планирует увеличить объём реализации гражданской продукции более чем в два раза к 2025 году, сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов.

"Количественные показатели диверсификации производства довольно внушительны. Хотя, мы конечно, стремимся к их дальнейшему увеличению. Общий объём реализации гражданской продукции по линии АО "ИЭМЗ "Купол" в 2018 году превысил 1,1 млрд рублей. Планы концерна по расширению существующих и создание новых товарных направлений гражданской продукции в Ижевске предусматривают увеличение "Куполом" продаж до 1,5 млрд рублей в 2020 году и до 2,6 млрд рублей в 2025 году", - сказал Зиятдинов.

По его словам, в рамках деятельности по расширению выпуска гражданской продукции, концерн "Алмаз-Антей" успешно продвигает на рынок вентиляционное оборудование для атомных электростанций.

"Купольское" оборудование было поставлено концерном "Алмаз-Антей" на АЭС в Бушере (Иран), в Куданкуламе (Индия), на Ростовскую, Калининградскую, Белоярскую, Нововоронежскую и Ленинградскую электростанции. Помимо перечисленного, в текущем году был заключен договор на поставку рециркуляционных охлаждающих установок для АЭС Руппур (Бангладеш)", - заявил Зиятдинов.

Кроме того, гендиректор отметил, что предприятие ведёт работу по расширению функционального применения изделий двойного назначения.

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Страны
Бангладеш
Индия
Иран
Польша
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
2020-й год
Тор ЗРК
ЯЭУ
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