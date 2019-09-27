Китай построил вертолётоносец нового типа

Китайский флот расширяет возможности своей морской пехоты. Вчера, 25 сентября, пресс-служба НОАК сообщила о том, что первый десантный корабль (вертолётоносец) проекта Type 075 спущен на воду.

Торжественная церемония состоялась на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard, входящей в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). После символического перерезания ленты и разбития бутылки шампанского в сухой строительный док начала поступать вода. После достройки на плаву корабль пройдёт серию испытаний и в 2021 году должен войти в состав ВМС НОАК.

Церемония спуска на воду головного корабля проекта Type 075 Источник изображения: chinadaily.com.cn

По неофициальной информации, новый корабль является головным в серии вертолётоносцев проекта Type 075. Его длина составляет, по различным данным, от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. Китайские десантные корабли схожи по габаритам с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов.

Сравнение китайского проекта Type 075 и американского проекта Americа Источник изображения: chinadaily.com.cn

По данным портала chinadaily.com.cn, на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard ведётся постройка ещё пары "десантников" проекта Type 075. Эти корабли в будущем станут основой амфибийных сил морской пехоты НОАК. В составе ВМС Китая уже находятся универсальные корабли-вертолётоносцы (Type 071 и Makassar), но они оснащены сравнительно небольшими вертолётными площадками, тогда как у кораблей проекта Type 075 вся верхняя палуба представляет собой взлётно-посадочную полосу.