Войти
27.09.2019
WarSpot

Китай построил вертолётоносец нового типа

164
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Китайский флот расширяет возможности своей морской пехоты. Вчера, 25 сентября, пресс-служба НОАК сообщила о том, что первый десантный корабль (вертолётоносец) проекта Type 075 спущен на воду.

Торжественная церемония состоялась на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard, входящей в состав государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). После символического перерезания ленты и разбития бутылки шампанского в сухой строительный док начала поступать вода. После достройки на плаву корабль пройдёт серию испытаний и в 2021 году должен войти в состав ВМС НОАК.

Церемония спуска на воду головного корабля проекта Type 075

Источник изображения: chinadaily.com.cn

По неофициальной информации, новый корабль является головным в серии вертолётоносцев проекта Type 075. Его длина составляет, по различным данным, от 235 до 250 м, а водоизмещение достигает 36 000 т. Китайские десантные корабли схожи по габаритам с американскими УДК типов Wasp и America и могут нести до 28 вертолётов.

Сравнение китайского проекта Type 075 и американского проекта Americа

Источник изображения: chinadaily.com.cn

По данным портала chinadaily.com.cn, на верфи Hudong-Zhonghua Shipyard ведётся постройка ещё пары "десантников" проекта Type 075. Эти корабли в будущем станут основой амфибийных сил морской пехоты НОАК. В составе ВМС Китая уже находятся универсальные корабли-вертолётоносцы (Type 071 и Makassar), но они оснащены сравнительно небольшими вертолётными площадками, тогда как у кораблей проекта Type 075 вся верхняя палуба представляет собой взлётно-посадочную полосу.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Сухой ПАО
Похожие новости
10.08.2011
Новая жизнь МиГа
01.02.2011
Европейское оружие для всех?
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
12.12.2008
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
21.11.2008
"Аллигатор" в Южно-Китайском море. На авиакосмическом салоне российская техника вызвала повышенный интерес
11.08.2008
Новинки Уральского оптико-механического. Нынешний выставочный сезон оказался успешным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен