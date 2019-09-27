"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс. По его словам, если украинцы хотят, чтобы белорусы "закрыли границу" между Украиной и Россией, то так тому и быть. Он подчеркнул, что для этого шага нужно согласие "двух сторон". Лукашенко также призвал перейти к конкретным действиям, чтобы завершить конфликт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев в Донбасс, чтобы перекрыть российско-украинскую границу. Это заявление политик сделал на пресс-конференции с украинскими СМИ, передает РИА "Новости".

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, введение миротворцев будет для Минска "большой проблемой", поскольку белорусы не хотят ввязываться в конфликт. Тем не менее, добавил белорусский лидер, он может пойти на это при согласии "двух сторон".

Лукашенко подчеркнул, что всегда поддерживал "единую и неделимую" Украину. Однако ситуация в регионе существенно изменилась за прошедшие несколько лет, добавил он, поэтому "нужно перейти к конкретным действиям".

Кроме того, белорусский лидер обрушился с критикой на экс-президента Украины Петра Порошенко, который отказывался заниматься урегулированием конфликта. Лукашенко подчеркнул, что он на месте украинского президента "сделал бы все", чтобы остановить военные действия.

Наконец, он указал на использование Донбасса в качестве разменной монеты в отношениях между Россией и Западом.

"Мы всегда боялись, что НАТО придет. Я говорил, рассуждая с политиками из России и другими, что так мы подарок преподнесли НАТО и Америке. Они сегодня, мягко говоря, влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые", - добавил президент Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь напомнил, что в тексте минских соглашений пункта о белорусских миротворцах нет.

"В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению.

А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", - отметил представитель Кремля.

В середине июля Александр Лукашенко заявил, что "абсолютно поддерживает" предложения президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с главой РФ Владимиром Путиным и руководителями еще четырех стран. Как сообщает ФАН со ссылкой на экспертов,

Лукашенко понравилось предложение Зеленского, потому что он "уже давно стремится играть роль миротворца" и давно хочет подключиться к переговорам.

О возможности ввода белорусских миротворцев в Донбасс президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял еще в 2014 году. "Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу - намного более трудное дело, чем это было тогда", - заявлял министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Если нужно, а это для меня очень опасная и страшная вещь, коль есть недоверие России к Западу и Запада к России, Америки к России и России к Америке, и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны", - говорил сам Лукашенко.

Пять лет назад белорусский лидер предлагал "минский" план выхода из кризиса, который не исключал участия вооруженных сил Белоруссии в качестве миротворцев. Однако в 2014 году ни Россия, ни Украина не были готовы принять такой вариант развития внутриукраинского конфликта.

Киев в свою очередь добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией, передает НСН.

Иван Апулеев